Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je izjavio da još nije donio konačnu odluku o tome hoće li ovlastiti američke vojne snage da izvedu napade na Iran, rekavši da voli čekati posljednju sekundu.

“Ni ja ne želim da se borim. Ne tražim da se borim. Ali ako je to izbor između borbe i toga da oni imaju nuklearno oružje, morate učiniti ono što morate, a možda se nećemo morati boriti“, rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu.

“Imam ideje šta da radim. Volim da donesem konačnu odluku jednu sekundu prije nego što dođe vrijeme. Stvari se mijenjaju, posebno s ratom. Stvari se mijenjaju s ratom. Idete iz jedne krajnosti u drugu. Rat je jako loš. Nije bilo razloga da se to dogodi“, rekao je.

Izrael i Iran nastavljaju razmjenjivati ​​​​napade nakon što je Izrael započeo najnoviji sukob kada je prošlog petka izveo niz napada na iranske vojne i nuklearne lokacije.

Na pitanje da li vjeruje da bi iranska vlada mogla propasti usred izraelskih stalnih napada, Trump je rekao da je sve moguče.

Ponovio je komentare koje je dao ranije u srijedu, a u kojima je tvrdio da su iranski zvaničnici izrazili interes za posjetu Bijeloj kući, prijedlog koji je iranska misija pri UN-u prethodno odbila.

“Žele se sastati, ali je malo kasno za sastanak, ali žele se sastati i žele doći u Bijelu kuću, pa ćemo vidjeti. Možda ću to učiniti. Žele me vidjeti u Bijeloj kući. To je velika izjava. Ali je vrlo kasno“, rekao je.

Iranska misija pri UN-u je ranije na društvenoj mreži X saopćila da nijedan iranski zvaničnik nikada nije tražio da “se klanja pred vratima Bijele kuće“.

Izrael je 13. juna pokrenuo napade velikih razmjera, ciljajući iranska nuklearna postrojenja u nekoliko gradova, visokorangirane vojne komandne centre, vojne zvaničnike i nuklearne naučnike.

Iranski mediji su u srijedu izvijestili da je broj poginulih u izraelskim zračnim napadima na Teheran i druga naseljena područja porastao na 585, a najmanje 1.326 ljudi je povrijeđeno od početka napada prošle sedmice.

U znak odmazde, iranska vojska je lansirala balističke rakete na Izrael, ubivši 24 osobe i ranivši više od 500.