Premijer Katara: Netanyahu napadom u Dohi "ubio svaku nadu" za oslobađanje talaca
Katarski premijer pojačao je kritike Izraela zbog napada usmjerenog na čelnike Hamasa u Kataru, kazavši da je izraelski premijer Benjamin Netanyahu "ubio svaku nadu" za oslobađanje talaca koji su još uvijek zatrobljeni u Pojasu Gaze.
Dodao je da je onim što je Netanyahu učinio ubio svaku nadu za taoce. / AFP
11 Septembar 2025

Komentari uoči pojavljivanja u Ujedinjenim nacijama glas su bijesa među zemljama Perzijskog zaliva zbog izraelskog napada u kojem je ubijeno najmanje šest osoba.

“To jutro na dan napada sastao sam se s jednom od porodica talaca. Oni računaju na ovo primirje, nemaju druge nade” - kazao je šeik Mohammed.

Dodao je da je onim što je Netanyahu učinio ubio svaku nadu za taoce.

Katar i Egipat bili su ključni posrednici u pokušaju postizanja primirja u ratu u Gazi. Katar je godinama bio domaćin političkom vodstvu Hamasa u Dohi, jednim dijelom i zbog zahtjeva SAD-a da se potaknu pregovori između militantne grupe i Izraela, prenosi Associated Press. 

IZVOR:FENA
