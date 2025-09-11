11 Septembar 2025
Komentari uoči pojavljivanja u Ujedinjenim nacijama glas su bijesa među zemljama Perzijskog zaliva zbog izraelskog napada u kojem je ubijeno najmanje šest osoba.
“To jutro na dan napada sastao sam se s jednom od porodica talaca. Oni računaju na ovo primirje, nemaju druge nade” - kazao je šeik Mohammed.
Dodao je da je onim što je Netanyahu učinio ubio svaku nadu za taoce.
Katar i Egipat bili su ključni posrednici u pokušaju postizanja primirja u ratu u Gazi. Katar je godinama bio domaćin političkom vodstvu Hamasa u Dohi, jednim dijelom i zbog zahtjeva SAD-a da se potaknu pregovori između militantne grupe i Izraela, prenosi Associated Press.
IZVOR:FENA