Italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani izjavio je u četvrtak da je Italija spremna da procijeni nove prijedloge sankcija Evropske unije (EU) protiv Izraela, istovremeno potvrđujući podršku rješenju s dvije države.
Govoreći zastupnicima u Zastupničkom domu nakon brifinga za Senat, Tajani je opisao situaciju u Gazi kao "sve neprihvatljiviju", objavila je italijanska novinska agencija Ansa.
Ponovio je protivljenje Rima izraelskom planu da okupira grad Gaza ili prisilno premjesti Palestince iz enklave.
"Radimo konkretno, operativno, bez mahanja zastavama pogodnosti, na stvaranju prave palestinske države, stvarajući tako uslove za rješenje s dvije države", rekao je.
Prema njegovim riječima, priznavanje države "bez prethodnog stvaranja uslova ne bi imalo nikakvog efekta, osim što bi se još više udaljilo od mira."
Podvukao je podršku Italije "stvaranju države koja omogućava palestinskom narodu da ostvari svoj san: da živi u sigurnosti u vlastitom domu".
Također je naglasio da "legitimna kritika izraelskih postupaka nikada ne smije podstaći novi antisemitizam u Italiji i Evropi poput onog koji je doveo do holokausta".
Tajani se također osvrnuo na izraelski napad u Dohi, rekavši: "Moramo se oduprijeti iskušenju da prisilimo na okončanje krize jednostranim akcijama s nepredvidivim posljedicama. Nadamo se da ono što se dogodilo u Dohi u utorak neće pružiti izgovor onima koji žele poremetiti situaciju."
O sankcijama, Tajani je podsjetio da su Italija i Njemačka zajednički predložile nove restriktivne mjere usmjerene na nasilne izraelske doseljenike, uključujući one koji napadaju palestinska sela i kršćanske zajednice.
Potvrdio je da će Italija preispitati daljnje prijedloge koje je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila ove sedmice u Strasbourgu.
Govoreći o ratu u Ukrajini, Tajani je osudio sumnjive upade ruskih dronova u poljski zračni prostor, nazivajući to "vrlo ozbiljnim i neprihvatljivim činom, uvredom za sigurnost cijelog evroatlantskog područja".
Rekao je da je Italija odmah izrazila solidarnost s Poljskom i istakla doprinos Rima odbrambenoj poziciji NATO-a, uključujući raspoređivanje italijanskog radarskog aviona pod savezničkom komandom.
Dodao je da evropski saveznici moraju povećati pritisak na Moskvu.
"Moramo iskoristiti sve alate koji su nam na raspolaganju kako bismo spriječili finansiranje ratne mašinerije (predsjednika Vladimira) Putina, uključujući i nove sankcije", rekao je, napominjući da Brisel napreduje s 19. paketom sankcija protiv Rusije.
Tajani je dalje odbacio optužbe opozicione senatorice Alessandre Maiorino, koja je sugerisala da ga je "platio Izrael".
Nazvao je tu primjedbu "neprihvatljivom" i "sramotom", pozivajući Pokret pet zvjezdica da se distancira od optužbe.
Upozoravajući na verbalno zlostavljanje i političku demonizaciju, rekao je: "Verbalno nasilje i kriminalizacija tuđih misli mogu probuditi sumorne misli u bolesnim umovima koji, u duhu mržnje, mogu počiniti krivična djela."