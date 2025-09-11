Italijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani izjavio je u četvrtak da je Italija spremna da procijeni nove prijedloge sankcija Evropske unije (EU) protiv Izraela, istovremeno potvrđujući podršku rješenju s dvije države.

Govoreći zastupnicima u Zastupničkom domu nakon brifinga za Senat, Tajani je opisao situaciju u Gazi kao "sve neprihvatljiviju", objavila je italijanska novinska agencija Ansa.

Ponovio je protivljenje Rima izraelskom planu da okupira grad Gaza ili prisilno premjesti Palestince iz enklave.

"Radimo konkretno, operativno, bez mahanja zastavama pogodnosti, na stvaranju prave palestinske države, stvarajući tako uslove za rješenje s dvije države", rekao je.

Prema njegovim riječima, priznavanje države "bez prethodnog stvaranja uslova ne bi imalo nikakvog efekta, osim što bi se još više udaljilo od mira."

Podvukao je podršku Italije "stvaranju države koja omogućava palestinskom narodu da ostvari svoj san: da živi u sigurnosti u vlastitom domu".

Također je naglasio da "legitimna kritika izraelskih postupaka nikada ne smije podstaći novi antisemitizam u Italiji i Evropi poput onog koji je doveo do holokausta".

Tajani se također osvrnuo na izraelski napad u Dohi, rekavši: "Moramo se oduprijeti iskušenju da prisilimo na okončanje krize jednostranim akcijama s nepredvidivim posljedicama. Nadamo se da ono što se dogodilo u Dohi u utorak neće pružiti izgovor onima koji žele poremetiti situaciju."

O sankcijama, Tajani je podsjetio da su Italija i Njemačka zajednički predložile nove restriktivne mjere usmjerene na nasilne izraelske doseljenike, uključujući one koji napadaju palestinska sela i kršćanske zajednice.