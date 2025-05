Predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je kasno u subotu da je njegov tim imao „vrlo dobar sastanak“ o trgovini s kineskim zvaničnicima u Švicarskoj.

Tvrdio je da je postignut „potpuni reset“ u odnosima između SAD-a i Kine.

„Vrlo dobar sastanak danas s Kinom, u Švicarskoj. Mnogo toga je diskutovano, mnogo dogovoreno. Postignut je potpuni reset na prijateljski, ali konstruktivan način. Želimo vidjeti, za dobrobit i Kine i SAD-a, otvaranje Kine za američke kompanije. VELIKI NAPREDAK!!!“, napisao je Trump na Truth Social platformi.

Prvi dan trgovinskih pregovora zaključen je u Ženevi, a razgovori će se nastaviti u nedjelju, izvijestio je Wall Street Journal.

Sastanak, koji je započeo u 10 sati po lokalnom vremenu (0800GMT) i uključivao pauzu za ručak, završio je oko 20 sati, trajavši najmanje osam sati, prema pisanju novina.

Nakon sastanka nisu izdana nikakva saopštenja, a detalji o sadržaju ili tonu razgovora nisu objavljeni.

Američki tim predvodili su ministar finansija Scott Bessent i trgovinski predstavnik Jamieson Greer, dok je kineski tim predvodio potpredsjednik vlade He Lifeng.

Ovo su prvi razgovori na visokom nivou između dvije najveće svjetske ekonomije o osjetljivoj temi trgovine otkako je Trump uveo carine do 145 posto na kineski uvoz.

Peking je odgovorio uvođenjem uzvratnih carina do 125 posto na određene američke proizvode.

Uoči sastanka, Trump je nagovijestio da bi mogao smanjiti carine, sugerirajući na društvenim mrežama da je „80% carina na Kinu prava mjera!“

Međutim, njegova glasnogovornica Karoline Leavitt kasnije je pojasnila da Sjedinjene Države neće jednostrano smanjivati carine i da Kina također mora napraviti ustupke.

Prvi dan pregovora održan je u subotu u rezidenciji švicarskog ambasadora pri Ujedinjenim narodima u Ženevi, diskretnoj vili sa svijetloplavim kapcima u blizini velikog parka na lijevoj obali Ženevskog jezera.

Obje strane su prije sastanka umanjivale očekivanja o značajnim promjenama u trgovinskim odnosima, pri čemu je Bessent naglasio fokus na „deeskalaciju“, a ne na „veliki trgovinski sporazum“, dok je Peking insistirao da SAD prvo mora ublažiti carine.

Komentar objavljen od strane kineske državne novinske agencije Xinhua nazvao je razgovore „važnim korakom u promoviranju rješavanja problema“.

Činjenica da se razgovori uopće održavaju „dobra je vijest za poslovanje i finansijska tržišta“, rekao je Gary Hufbauer, viši nerezidentni saradnik Peterson Instituta za međunarodnu ekonomiju (PIIE).

Međutim, Hufbauer je upozorio da je „vrlo skeptičan da će doći do povratka na nešto nalik normalnim trgovinskim odnosima između SAD-a i Kine“, s obzirom na to da bi čak i carinska stopa od 70 do 80 posto mogla prepoloviti bilateralnu trgovinu.

Potpredsjednik kineske vlade ušao je u razgovore ohrabren vijestima od petka da je kineski izvoz porastao prošlog mjeseca uprkos trgovinskom ratu. Neočekivani razvoj događaja stručnjaci su pripisali preusmjeravanju trgovine prema jugoistočnoj Aziji kako bi se ublažile američke carine.

Među umjerenijim Trumpovim zvaničnicima poput Bessenta i ministra trgovine Howarda Lutnicka, „postoji spoznaja da je Kina bolje opremljena za suočavanje s ovim trgovinskim ratom nego SAD“, rekao je Hufbauer.

„Mislim da je sasvim moguće da će napustiti Ženevu govoreći kako su razgovori bili konstruktivni i produktivni, ali da zapravo neće smanjiti carine“, dodao je Hufbauer.

Sastanak u Ženevi dolazi nakon što je Trump predstavio trgovinski sporazum s Velikom Britanijom, prvi sporazum s nekom zemljom otkako je pokrenuo svoj globalni carinski blitz. Petostrani, neobavezujući sporazum potvrdio je nervoznim investitorima da su Sjedinjene Države spremne pregovarati o sektorskim olakšicama od nedavnih carina, ali je zadržao osnovnu stopu od 10 posto na većinu britanske robe.

Nakon objave trgovinskog sporazuma SAD-a i Velike Britanije, analitičari su izrazili pesimizam u vezi s vjerovatnoćom da će pregovori dovesti do značajnih promjena u trgovinskim odnosima SAD-a i Kine.

„Ovi razgovori odražavaju da trenutni trgovinski odnosi s ovim izuzetno visokim carinama na kraju nisu u interesu ni Sjedinjenih Država ni Kine“, rekao je Nathan Sheets, globalni glavni ekonomist Citigroupa, za AFP, nazivajući carine „gubitničkom situacijom za obje strane“.

„Lijepo je što razgovaraju. Ali moja očekivanja za stvarne rezultate ovog prvog kruga razgovora su prilično ograničena“, rekao je Sheets.