Jevrejski novinar Martin Gak, koji živi u Njemačkoj, rekao je da trenutni haos na Bliskom istoku proizlazi iz nastojanja izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da realizuje projekat "Velikog Izraela" i transformiše zemlju u dominantnu regionalnu silu.

U razgovoru za Anadolu, Gak je kritikovao agresivne akcije Izraela u regionu kao nelegitimne i duboko destabilizujuće.

"Ovo apsolutno nema nikakve veze sa samoodbranom. Ne bih ovo čak ni nazvao preventivnim napadom. Ovo je samo preventivno uništenje i istrebljenje", kazao je o izraelskim napadima, navodeći da je očigledno "da ako potpuno uništite cijelu regiju, barem u principu, ne bi bilo instrumenata za odgovor ili odbranu."

Upozorio je da izraelsko ponašanje, iako ne nužno antijevrejsko, dovodi do sve većeg antiizraelskog raspoloženja kroz generacije.

"Izraelci su govorili konkretno o Netanyahuu, njegovoj koaliciji i desnici Izraela. Postoji ljevica koja je generalno zadovoljna izraelskim granicama, čak i ako to uključuje proširenje na Zapadnu obalu i Gazu", izjavio je iznoseći mišljenje da postoji opći teritorijalni interes.

"Da budem sasvim iskren, plan je mnogo, mnogo veći od teološkog plana velikog Izraela", poručio je Gak.

Prema njegovim riječima, Izrael sada djeluje na Bliskom istoku koristeći taktike slične onima koje je koristila Rusija.

"Ako pogledate Gazu, ako pogledate šta se dogodilo u južnom Libanu, slike bi trebale veoma podsjećati na Grozni u drugom čečenskom ratu. I mislim da je ovo, ili Alep, nakon ruskog bombardovanja, nakon što su Rusi stali na stranu Assada (svrgnuti sirijski predsjednik Bashar al-Assad). Dakle, mislim da ono što vidimo je ruski plan potpunog uništenja", pojasnio je.

Ukazao je na ono što vidi kao nekontroliranu i neodgovornu moć, rekavši: „Ovo je namijenjeno tome, zajedno s ovom vrstom razmetanja nekažnjivošću Izraelaca koji odlaze na različita mjesta i pokazuju se usred bijela dana, razmećući se činjenicom da ih niko ne može dirati, čak i dok masakriraju hiljade djece, žena, staraca, muškaraca i tako dalje. To je u suštini da se pokaže da postoji... neograničena i neograničena moć.“

Gak tvrdi da ambicije Izraela sada premašuju biblijsku ideju "Velikog Izraela", umjesto toga odražavajući globalne supersile.

"Bilo kakav proboj te moći, slično kao što ste to učinili u SAD-u... vidjeli smo šta to znači u Afganistanu. Vidjeli smo šta to znači u Iraku. Vidjeli smo šta to znači mnogo, mnogo godina širom Latinske Amerike", rekao je Gak, poručivši da je to u suštini "apsolutno nekontrolisana i neograničena sila koja ne poštuje međunarodno pravo ili bilo kakve parametre ili bilo koje principe na kojima gradimo poslijeratni pravni poredak".

Mišljenja je da smo upravo to vidjeli s Rusijom.

"Rusija je ušla u Ukrajinu prilično u istom duhu, a Rusija je ušla u Čečeniju s istim duhom, i zapravo se rasporedila u istom obliku", kazao je.

Gak je prozvao krajnje desničarske izraelske ministre, poput Itamara Ben Gvira i Bezalela Smotricha, koji otvoreno govore o projektu "Velikog Izraela".

"Netanyahu je uglavnom zabrinut za sebe, a on je čovjek koji u suštini nema osjećaj časti, tako da će učiniti sve što može da se održi na površini", rekao je, dodajući da će Netanyahu morati platiti cijenu zbog njihovog prisustva u svom kabinetu, "što u suštini znači podmazivanje mehanizma koji bi zapravo pogurao narativ o 'Velikom Izraelu' i ekspanzionistički projekat".

Prema Gaku, ove ličnosti vrše intenzivan pritisak na Netanyahua da djeluje po ekspanzionističkim planovima.

"Ne govorimo samo o južnom Libanu. Govorimo o stvarima koje bi mogle ići sve do dijelova Sirije, a koje bi zauzele dijelove Egipta. Mislim, govorimo o zaista kancerogenoj verziji nacionalizma i ekspanzionizma, kakvu vjerovatno nismo vidjeli još od nacizma", pojasnio je.

Gak je upozorio da su najopasnije grupe u Izraelu danas one koje sve što doživljavaju kao prijetnju vide kao metu napada - svjetonazor koji on naziva "globalnom sigurnošću".

"U Izraelu postoje glasovi koji kažu da je polufinale... protiv Irana, a zatim će igrati finale protiv Turkiye. Dakle, razgovor uopće nije o biblijskoj mapi hebreizma. Gdje god vide potencijalnu odgovornost ili sigurnosnu ranjivost, ovi ljudi su dovoljno poremećeni da zapravo pomisle na mogućnost rata čak i tamo", poručio je.

Naglašavajući da ova ideologija nema nikakve veze s judaizmom, Gak je zaključio: "Judaizam je u suštini religija egzila, zar ne? Judaizam je ono što ste imali u Istanbulu, ono što ste imali u Toledu u Španiji, ono što ste imali u Buenos Airesu, ono što ste imali u Njemačkoj."

"Ovo nije judaizam. Ovo je u osnovi gomila ludaka koji misle da Jevreji trebaju izgledati kao Makabejci, kao da idu okolo s mačevima i štitovima. Dakle, oni su opasni", zaključio je.