Evropski parlament (EP) održao je u srijedu navečer raspravu o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, uzrokovanoj potezima rukovodstva bh. entiteta Republika Srpska nakon presude predsjedniku tog entiteta Miloradu Dodiku.

Prijedlog za debatu pod nazivom "Izjava Komisije o secesionističkim prijetnjama u BiH i nedavnoj eskalaciji" u ime grupe Zeleni - Evropski slobodni savez podnijela je evroparlamentarka Tineke Strik. Ona je navela u saopćenju da najnovija eskalacija situacije u BiH "zahtijeva brz i snažan odgovor EU-a".

Komesar Evropske unije za poljoprivredu i hranu Christophe Hansen podsjetio je da je prošla godina od odluke Evropskog vijeća o otvaranju pristupnih pregovora s Bosnom i Hercegovinom.

"Čini se da je entuzijazam ispario i da je BiH ponovo ušla u institucionalnu i političku krizu", rekao je Hansen koji je dodao kako je "ključno nastaviti rješavati relevantne korake, kako bi se išlo dalje na putu ka EU-u" te da to očekuju i građani BiH.

On je upozorio kako situacija koja je nastala nakon presude Suda BiH Dodiku predstavlja "opasno nazadovanje".

"EU očekuje od svih političkih aktera da poštuju odluke Suda BiH", rekao je Hansen. Poručio je da je potrebno da se svi suzdrže od djelovanja koja bi mogla stvoriti nove tenzije.

Poslanica Strik je ocijenila kako su posljednji potezi Dodika prijetnja miru i integritetu BiH i njene budućnosti u Evropskoj uniji.

"Gospodin Dodik ne djeluje u interesu građana, ni za njihovu dobrobit. On je Putinova marioneta. Spreman je ispuniti bilo koji zahtjev Moskve, čak i ako to znači rat. Čak i ako će to negativno pogoditi građane", rekla je.

Dodala je kako EU mora nametnuti sankcije Dodiku i njegovim partnerima.

Debati u Evropskom parlamentu prisustvovala je i delegacija Parlamentarne skupštine BiH.