U cijelom svijetu, jedno od petoro djece ima višak kilograma, dok jedno od desetoro (oko 188 miliona) pati od gojaznosti, što ih izlaže riziku od ozbiljnih, po život opasnih bolesti, prenosi agencija Belga.

UNICEF-ov izvještaj, zasnovan na podacima iz više od 190 zemalja, otkriva značajnu promjenu od 2000. godine. Udio pothranjene djece između 5 i 19 godina smanjio se sa 13 posto na 9,2 posto, dok se gojaznost više nego utrostručila, sa 3 posto na 9,4 posto.

U gotovo svim dijelovima svijeta, osim u podsaharskoj Africi i Južnoj Aziji, gojaznost je sada češća od pothranjenosti. Glavni uzrok, upozorava UNICEF, jeste širenje "nezdravih prehrambenih okruženja", u kojima ultra-prerađeni proizvodi puni šećera, soli, masti i aditiva dominiraju ishranom.

“Ultra-prerađena hrana sve više potiskuje voće, povrće i proteine, dok je dobra ishrana ključna za dječiji rast, kognitivni razvoj i mentalno zdravlje” - rekla je izvršna direktorica UNICEF-a Catherine Russell.