Oceana, neprofitna organizacija za očuvanje okeana, objavila je izvještaj u kojem predviđa da će upotreba plastike kompanije Coca-Cola do 2030. premašiti 4 milijarde i 100 miliona kg godišnje ako kompanija ne promijeni svoju praksu. Ovo bi bilo povećanje od gotovo 40% u odnosu na prijavljenu upotrebu plastike u 2018. i povećanje od 20% u odnosu na posljednju prijavu upotrebe plastike kompanije 2023. godine.

Coca-Cola godišnje iskoristi više od 3 milijarde kg plastike za pakovanje svojih pića, a trenutna predviđanja su da će do 2030. godišnje proizvoditi 4 milijarde i 100 miliona kg plastičnog otpada, navodi se u najnovijem izvještaju Oceane.

U izvještaju se također procjenjuje da bi do 602 miliona kg plastične ambalaže koju Coca-Cola koristi godišnje do 2030. godine ušlo u svjetske vodene puteve i okeane ako kompanija nastavi svojim dosadašnjim tokom. Slikovito gledajući, ova količina plastike dovoljna je da napuni želuce više od 18 miliona plavih kitova.

Oceana je otkrila da ako Coca-Cola do 2030. dostigne 26,4% višekratne ambalaže, kompanija bi mogla "savijati svoju plastičnu krivulju" - smanjujući godišnju upotrebu plastike ispod trenutnih nivoa. Boce za višekratnu upotrebu mogu se koristiti do 25 puta ako su napravljene od plastike i do 50 puta ako su napravljene od stakla. To znači da boca za višekratnu upotrebu sprečava proizvodnju i upotrebu do 49 dodatnih boca za jednokratnu upotrebu.

Coca-Cola se već suočava sa sve većim nadzorom zbog upotrebe plastike. Studija u časopisu Science otkrila je da je Coca-Cola najveći zagađivač okoliša plastikom, a bitno je dodati da su uz Coca-Colu, kako pojašnjava Science, tu i drugi poznati brendovi poput kompanija Nestle, PepsiCo, Danone i Altria, čiji zajednički plastični otpad zauzima 30 posto godišnjeg globalnog plastičnog otpada.

Pored negativnog utjecaja na okoliš, plastična ambalaža ima negativan utjecaj i na ljudsko zdravlje. Naime, mikroplastika iz plastičnih ambalaža, uključujući i Coca-Colinu, dospijeva i u ljudski organizam potencijalno pospješujući razvoj bolesti poput raka, dijabetesa i neplodnosti, zbog čega se Coca-Cola već godinama suočava sa sve glasnijim kritikama javnosti.