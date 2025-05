Premijera mjuzikla "Fantom iz opere" održana je u utorak u Sava centru u Beogradu.

Ovaj najpoznatiji svjetski mjuzikl stigao je u Beograd u originalnom izvođenju sa Brodveja. Uz glumačku ekipu i tim sa više od 100 članova, orkestar uživo, spektakularnu scenografiju, impresivne specijalne efekte i više od 230 kostima, "Fantom iz opere" obuhvata neka od najpoznatijih muzičkih djela Endrjua Lojda Vebera, uključujući "Fantom iz opere", "All I Ask of You" i "The Music of the Night".

Originalni snimak s izvođenjem iz predstave, s više od 40 miliona prodatih izdanja širom svijeta, i dalje je najprodavaniji album mjuzikla svih vremena.

"Fantom iz opere" je najnagrađivaniji mjuzikl Endrua Lojda Vebera, s preko 70 prestižnih nagrada, uključujući četiri Olivije i sedam Toni nagrada.

Pogledalo ga je više od 160 miliona ljudi širom svijeta u 46 zemalja, 195 gradova i na 18 jezika.

Ova dirljiva priča o ljubavi i dalje osvaja srca publike širom svijeta, prenosi Tanjug.