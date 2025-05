Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je njegova posjeta Moskvi važna i iz racionalnih razloga, između ostalog i zbog ugovora o snadbijevanju gasom i drugih bilateralnih pitanja, ali da od pojedinih zapadnih zvaničnika umjesto razumijevanja za poziciju Beograda stižu prijetnje i zastrašivanje.

Kako je naveo, ne očekuje racionalne odgovore, već pritiske, prenosi Tanjug. Poručio je da će posljedice zbog odlaska na Paradu pobjede u Moskvi osjetiti prije svega on lično.

"Oni, umesto prema nama da se ponašaju popustljivo, što bi bilo logično, normalno. Da kažu - učinili smo veliku nepravdu toj maloj zemlji, tom malom, a ponosnom narodu, srpskom narodu. A šta mi to još tražimo od tog malog i ponosnog naroda, nepokornog ? Šta još hoćemo od njih? Da nam kliču i da nam govore kako smo bili u pravu, što smo ih bombardovali, što smo ubili 2.500 ljudi, što je toliko dece stradalo", upitao je Vučić i dodao:

"Umesto da se prema nama odnose sa razumevanjem i popustljivošću, kao prema malom narodu kome su naneli veliku nepravdu, oduzevši mu 14 odsto teritorije, oni danas imaju svoja interesovanja i govore nam - 'Ne vraćate se u prošlost gledajući u prošlost.'"

On je dodao da, kada se sve tako postavi, "ne mogu da vam pruže racionalan odgovor, osim pretnji i zastrašivanja".

"To sam slušao i od Picule i od nekih drugih. Mi smo svi glupi, naivni, treba da vam podilazimo i kažemo 'udrite po nama', a mi ćemo da gledamo u nebo i pravimo se da ne razumemo ništa što se dešava oko nas. Mislim da će biti posledica, ali prvenstveno lično po mene", rekao je Vučić.

Naveo je da oni čak i nekim mladim ljudima u Srbiji govore - "super, jedva čekamo promjene u Srbiji, ali morate da priznate sve zločine i strašne stvari koje je Srbija činila."

"Je l' to mislite na Jasenovac? Je l' to mislite na otimanje Kosova? Jel to mislite na vojni savez koji ste napravili - Hrvatska, Albanija i kako vi kažete Kosovo? Pa hoćete da proširite i na Bugarsku?", upitao je Vučić.

Predsjednik Srbije je studentima u blokadi koji traže vanredne parlamentarne izbore poručio da se spremaju za njih navodeći da neće dugo čekati, ali da će se oni održati onda kada on, koga smatraju za nenadležnu predmetnu instituciju, bude te izbore raspisao.

Posjeta Floridi

Vučić je izjavio povodom nedavnog boravak na Floridi gdje je želio da se susretne sa predsednikom SAD-a Donaldom Trampom da je on već bio na tim mjestima i da njemu nije bitna fotografija sa Trumpom, već da razgovara sa njim.

"Ja želim da ga sretnem da mogu da razgovaram sa njim. Ja sam pet puta bio sa Trumpom. Mene slika ne zanima. Mene interesuje šta je to što mogu da uradim za naš narod. Poštujem američkog predsjednika izuzetno. Verujem da radi i mnogo dobrih stvari za svet i za mene je bilo još teže to što nismo mogli da da odemo na skup koji je održao (Skot) Besent sa (Ričardom) Grenelom, jer on odlučuje o našim tarifama", rekao je Vučić u Moskvi povodom komentara da mu je bio zabranjen ulazak.

Vučić je rekao da ne želi sliku sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, već da razgovara. Naglasio je i da on nigdje "ne ide da se provodi", već da radi za Srbiju i njene građane.

Predsjednik Srbije je prošlosedmićnu posjetu SAD-u prekinuo i vratio se u Beograd nakon što mu je pozlilo.