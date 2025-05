Predsjednik bh. entiteta Republike srpske Milorad Dodik poručio je da će "sve biti u redu, da neće biti nikakvih sukoba i neće biti rata", izrazivši očekivanje da će kriza u Bosni i Hercegovini biti riješena "kroz neku formu politike".

Dodik je ustvrdio da bi "Bošnjaci rado ušli u sukob jer misle da tako mogu ostvariti neke svoje ciljeve. Ali vidljivo je da od toga nema ništa".

"Mi nemamo namjeru da ratujemo, ali ćemo braniti Republiku srpsku političkim sredstvima. Nismo zainteresovani ni za Sarajevo, ni za Tuzlu, ni za bilo šta u FBiH. Oni pokazuju da su zainteresovani za sve u srpskoj. Za mene je FBiH odavno inostranstvo. Sud BiH je načinio mnogo prekršaja, samo njegovo postojanje je problematično", naveo je Dodik u vaskršnjem intervjuu za Glas Srpske.

Na pitanje kako će biti završena aktuelna kriza, Dodik je rekao da se "Republika srpska bori za neko buduće vrijeme, a ne za vlastiti komoditet."

"Borimo se za status Republike srpske. I kažemo može srpska u okviru BiH, ali ustavne BiH, a ne one koju žele muslimani. Kako će sve biti riješeno? Biće riješeno, i to kroz neku formu politike, jer kriza je izazvana političkim procesom. I sve više ljudi u svijetu shvataju o čemu se ovdje radi. Postoje i glasovi koji očigledno ne razumiju situaciju, poput Kaje Kallas. Ona čita šta treba da kaže, ali ne zna suštinu", rekao je Dodik.

- Prijatelji u Evropi Naveo je da prije sedam godina RS nije imala vidljive prijatelje u Evropi, a danas ih ima.

"Partije koje postaju dominantne u Austriji, Njemačkoj, Francuskoj ili Italiji razumiju situaciju, da ne govorim o Fidesu Viktora Orbana. Danas, po našoj procjeni, imamo 140-150 poslanika Evropskog parlamenta koji će bez oklijevanja stati na stranu Republike srpske. To je prije deset godina bilo misaona imenica. Slobodarska partija iz Austrije, njemački AfD, partija Marin le Pen, čak i stranka Matea Salvinija u Italiji. Oni razumiju situaciju", naveo je Dodik.

Kada se, kako kaže, na to dodaju dobri odnosi sa Srbijom, Rusijom, Azerbejdžanom, Kinom i sve bolji odnose sa novom američkom administracijom "jasno je da smo u dobrom položaju."

- Očekivanja od SAD-a "Od nove administracije u Washingtonu očekujemo da u narednim mjesecima redefiniše politiku u BiH i sigurno neće biti kao do sada, da jedan ambasador ima neprikosnoveno pravo da sruši zemlju. I on (Majkl Marfi) je to uradio, sve sa nadom da ćemo mi pokrenuti neki postupak koji bi bio dovoljan da izazove intervenciju međunarodne zajednice. To se sve nije desilo", rekao je Dodik.

Da mu je, kaže, bitniji lični komoditet, "sa dva telefonska poziva bi sve mogao da završi tako što će reći da pristaje na presudu... "

"Odmah bi sve bilo završeno. Ali šta sam onda napravio za budućnost naroda? Sahranio sam mogućnost da postoji Republika srpska. Prema tome, ja sam odlučan da nastavim sa svojom politikom. Ona podrazumijeva eliminaciju političkog uticaja na pravosudne institucije i njihovo dovođenje u ustavne okvira", naveo je Dodik.

On je pojasnio da to znači da čak nije ni protiv toga da postoje "neki sud ili tužilaštvo na nivou BiH, ali to mora biti jasno precizirano."

- Politička kriza u BiH Politička kriza u Bosni i Hercegovini uslijedila je nakon što je Sud BiH krajem februara nepravomoćno osudio predsjednika entiteta RS Milorada Dodika na godinu zatvora i šest godina zabrane vršenja dužnosti entitetskog predsjednika, zbog "nepoštivanja odluka visokog predstavnika u BiH".

Tužilaštvo BiH je potom izdalo nalog za privođenje Dodika, kao i premijera RS-a Radovana Viškovića i Nenada Stevandića, čelnika entitetske skupštine. Osumnjičeni su za krivično djelo "napad na ustavni poredak" nakon što je Narodna skupština RS-a usvojila, a Dodik potpisao ukaz o objavi zakona kojima se zabranjuje djelovanje državnih pravosudnih i sigurnosnih institucija u tom bh. entitetu.

Sud BiH ranije je prihvatio prijedlog državnog Tužilaštva o raspisivanju međunarodne potjernice za Dodikom i Stevandićem, koji se terete za krivično djelo "napad na ustavni poredak". Interpol nije raspisao međunarodnu potjernicu, a Sud BiH je zatražio reviziju te odluke.