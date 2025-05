Muslimani širom svijeta u nedjelju navečer obilježavaju mubarek noć Lejletul-bedr, koja nastupa s akšam-namazom.

Sutra je Dan bitke na Bedru – bitke koja je promijenila historiju islama, ali i postavila temelje vjerničke borbe koja traje do danas. Bila je to borba malobrojnih, ali odabranih, protiv mnoštva. Muslimana je tada bilo 314, idolopoklonika 1.300. No, pobjeda nije pripala broju, već iskrenosti, odlučnosti i osloncu na Boga, podsjeća Angencija MINA.

"I nakon 1.400 godina, ta bitka još uvijek traje, ona se svakodnevno odvija u nama", izjavio je glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Zavidovići Izet ef. Čamdžić.

Pojasnio je da Bitka na Bedru, koja se odigrala u blizini Medine, druge godine po hiudžri ili 624. godine po miladu, jedan je od najznačajnijih događaja u historiji muslimana.

"Muslimani tada nisu imali oružje, nisu imali brojčanu prednost, nisu imali neke super oklope ni silnu konjicu, ali su imali nešto što neprijatelj nije – imali su uvjerenje, imali su srce i imali su oslonac na Allaha. Nije li to poruka i za nas danas? Brojke ne odlučuju. Položaji ne znače ništa. Prava snaga leži u uvjerenju i spremnosti da se boriš za ono što je ispravno", poručio je Čamdžić.

Ali, kako je naglasio, Bitka na Bedru nije završena, "ona i danas traje u svakom od nas". Međutim, kako kaže Čamdžić, danas neprijatelj nije naoružan sabljama – "on dolazi u obliku pohlepe koja nas čini slijepima za siromašne, zavisti koja nas izjeda, nepravde na koju pristajemo šutnjom".

"Ko pobijedi sebe – taj je svoj Bedr dobio", kazao je Čamdžić.

Naveo je kako Bitka na Bedru traje u stalnoj borbi protiv korupcije, licemjerja, nepravde i obespravljenosti, traje u neodustajanju.

Istakao je i da su na Bedru bile dvije vojske i da su obje bile organizovane.

"Obje su bile složne u onome što rade. I zato, ako još nešto treba naučiti s Bedra, onda je to da samo složno društvo može pobijediti. Samo društvo u kojem se zna šta je vrijednost, šta je dobro, a šta je zlo, može biti jako. Podijeljenost je slabost, nesloga je propast", kazao je Čamdžić.

Na kraju je kazao da poruka Bedra nije samo da se sjećamo prošlosti nego da prepoznamo šta trebamo raditi danas.

"Poslanik, a. s., na Bedru nije samo učio dove. On je prvo zatrpao izvore vode neprijatelju, podigao logor, organizovao vojsku, konsultovao struku, podijelio zadatke. Tek onda je podigao ruke prema nebu i zavapio: 'Gospodaru, ako nas ne pomogneš, niko Ti više na zemlji sedždu neće činiti!' A mi? Jesmo li učinili sve što je potrebno prije nego što zamolimo?", upitao je Čamdžić.

Na brdu Bedr, blizu grada Medine, 17. ramazana 624. godine dogodila se prva bitka u historiji islama. Muslimana je u toj historijskoj bitki bilo 314, a njihovih neprijatelja, idolopoklonika je bilo 1.300. Iako brojčano slabiji, muslimani su, predvođeni Muhammedom, a.s., vojno porazili neprijatelje.

Bitka na Bedru je inspiracija muslimanima i potvrda da brojčani odnos snaga nije presudan, već iskrena vjera i to je znak da je snaga u jedinstvu muslimana.