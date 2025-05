U organizaciji Bošnjačkog nacionalnog vijeća (BNV) u Sjevernoj Makedoniji, a u saradnji sa Islamskom vjerskom zajednicom (IVZ) u Sjevernoj Makedoniji, u prostorijama Međunarodnog Balkanskog Univerziteta (IBU) u Skoplju, održala se tribina „Uloga islamskih vjerskih zajednica kao mostovi i čuvari mira na Balkanu“. Na tribini, svoja obraćanja imali su predsjednik Islamske vjerske zajednice (IVZ) Republike Sjeverne Makedonije, reisul-ulema Šakir ef. Fetahu i predsjednik Islamske vjerske zajednice Bosne i Hercegovine, reisul-ulema Husein ef. Kavazović, dok je moderator tribine bio predsjednik BNV-a u Skoplju, Dževad Hot.

Svoje prigodno obraćanje na tribini imala je direktorica Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama u Sjevernoj Makedoniji, Olivera Trajkovska, koja je pozdravila prisutne i istakla svoje zadovoljstvo što se upravo u Skoplju održava događaj tokom kojeg vjerske zajednice promovišu mir.

„Važno je da budemo ljudi prije svega i da imamo mir i toleranicju, da poštujemo međusobne razlike, da imamo događaje koji nas povezuju, umjesto da nas razdvajaju“, istakla je Trajkovska.



Islamske zajednice saglasne o očuvanju promocije mira



Predsjednik Islamske vjerske zajednice Sjeverne Makedonije, reisul-ulema Šakir ef. Fetahu je kazao da je posjeta Skoplju od strane predsjednika Islamske zajednice BiH, reisul-uleme Kavazovića historijska, te da je to u suštini posjeta državi Sjevernoj Makedonji i svim njenim građanima bez obzira na vjersku i etničku prirpadnost, kao i da je ova posjeta veoma važna s aspekta što su i Sjeverna Makedonija i Bosna i Hercegovina multietnička i multikonfesionalna društva.



„Upravo zbog toga, mi osjećamo i odgovornost da ove zemlje žive bratski, u međusebnoj harmoniji, solidarnosti i suživotu. Da bi smo bili ozbiljni i praktični, a i odlučni, potpisali smo Memorandum o suradnji kao prvi akt u historiji islamskih zajednica dviju zemalja. Ovaj memorandum je došao u pravi momenat, upravo u vrijeme kada neke stvari na međunarodnom planu ne idu u dobrom smjeru… Ratovi u Ukraini i Gazi, komplikacije u svijetu, problemi među narodima… sve to ustvari stvara opasnost za čovjeka“, istakao je Fetahu u svom govoru na tribini.

Dodao je, da su, upravo zbog toga, predstavnici islamskih zajednica Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine, suglasni da treba raditi na očuvanju i promovisanju mira.



„Bili smo suglasni u stavu da vjerske zajednice na Balkanu, posebno IZ Sjeverne Makedonije i IZ BiH trebaju raditi na razvijanju mira, budući da je mir nešto najsvetije što možemo imati. Mi na Balkanu smo zaista osjetili šta znači mir, a šta znači rat. Odlučili smo da budemo faktori sa našim kompetencijama i da radimo na polju mira. Sve svete knjige govore o važnosti mira. Posebno Kur’an, u njemu piše da ukoliko spasite čovjeka, kao da ste spasili čitavo čovječanstvo, a ukoliko ubijete jednog čovjeka, kao da ste ubili cijelo čovječanstvo. To je sveta poruka. Islamske zajednice moraju biti u službi razvijanja mira i međusebnog poštovanja“, potencirao je Fetahu.



Na kraju se osvrnuo na bošnjačku zajednicu u Sjevernoj Makedoniji kao most spajanja sa Bosnom i Hercegovinom.

„Bošnjačka zajednica je jedan od stubova Islamske vjerske zajednice u Sjevernoj Makedoniji, u odnosu na njeno razvijanje i svih vrijednosti koje islamska zajednica nosi sa sobom“, dodao je Fetahu.

Reisul-ulema Kavazović: Međureligijski dijalog nema alterativu



Reisul-ulema Kavazović je u svom obraćanju na tribini ukazao na značaju poštovanja međusobnih razlika, posebno kada su u pitanju multietnička i multikonfesionalna društva zemalja kao što su to Bosna i Hercegovina i Sjeverna Makedonija. Također, reisul-ulema Kavazović je kazao da je negiranje ili ugrožavanje različitosti na ovom svijetu djelovanje protiv Božije volje.

„Ako pravite ekskluzivističke svjetove, vi uništavate život. Ako želimo uniformisan svijet, bez različitosti, to znači da smo protiv temelja života na kojima je Dragi Bog sazdao ovaj svijet. Zato je važno da u Bosni, Sjevernoj Makedoniji, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji, na Kosovu razumijemo ovaj fundament koji je sami život“, kazao je reisul-ulema Kavazović, koji je na kraju tribine istakao da je u svijetu najvažniji mir.

Prema njegovim riječima, mir je ono što je sveto i što je naglašeno u samom islamu od pozdrava - selama do riječi kojima se svaki namaz završava, a to jeste priznavanjem mira koji je od Boga.

Tokom tribine predstavio je i specifičnosti Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i vezu muslimana Sjeverne Makedonije i Bosne i pozvao sve vjerske zajednice na međureligijski dijalog koji nema alternativu.

Predjsednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Sjevernoj Makedoniji, Dževad Hot, kao zaključak tribine iznio je stav da je uloga vjerskih zajednica na Balkanu veoma važna, te da je to u biti priča o, kako je kazao, opstanku i prilagođavanju, o reformisanju, u vrijeme kada su razna iskušenja donosili ratovi, raspadanje država, ali su „islamske zajednice uspjele očuvati svoju specifičnu strukturu i danas nastavljaju graditi mostove između vjera i društava i između prošlosti i budućnosti.“