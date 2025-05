Predsjedavajuća Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović se obratila Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija i žestoko kritizirala visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta i branila poteze entitetskih vlasti Republike Srpske koje je Ustavni sud BiH proglasio neustavnim.

Cvijanović je na debati o situaciji u BiH na sjednici VS UN-a u New Yorku istakla da se radi o odlučujućem trenutku za BiH i za kredibilitet međunarodnog sistema.

"Iako trenutno predsjedavam u tročlanom Predsjedništvu Bosne i Hercegovine, danas vam se obraćam u Ustavom definisanom svojstvu srpskog člana tog Predsjedništva, na ovu funkciju izabrali su me građani Republike Srpske, jednog od dva konstitutivna entiteta koji čine Bosnu i Hercegovinu", rekla je Cvijanović.

Ističući kako Daytonski sporazum nije bio savršeno rješenje, ali da jeste predstavljao odvažan diplomatski čin koji je uspostavio ravnotežu između tri naroda i dva entiteta u okviru jedne države, Cvijanović je kazala da je taj sporazum pravno obavezujući međunarodni ugovor.

"Sporazum je uspostavio decentralizovan sistem zasnovan na konsenzusu, upravo sa ciljem da se bilo kojoj strani, domaćoj ili međunarodnoj ne dozvoli da dominira nad ostalima. Ipak, danas svjedočimo narušavanju te ravnoteže zbog neodgovornog uplitanja stranih faktora, kako u vidu postupaka različitih visokih predstavnika, tako i u vidu djelovanja stranih sudija u Ustavnom sudu BiH", kazala je.

Osporila je način izbora i mandat visokog predstavnika Schmidta i tvrdi da Daytonskim sporazumom visokom predstavniku nije dato ovlašćenje da donosi zakone, suspenduje ustave, krivično goni izabrane zvaničnike i političke stranke ili vlada dekretima.

"Ipak, Christian Schmidt upravo to čini, a to su činili i neki njegovi prethodnici i to nemali broj puta. I upravo u tome leži srž kontinuirane krize u Bosni i Hercegovini, čijoj kulminaciji danas svjedočimo", poručila je Cvijanović.

Nabrojala je neke od odluka visokog predstavnika u BiH u proteklom periodu i dodala da ti potezi nemaju uporište u Daytonu, demokratiji i vladavini prava.

"Ovdje je u pitanju diktatura, vladavina dekretima, lišena svakog preispitivanja pred institucijama pravosuđa, bez prava na pravni lijek. Ono što je započelo kao puko prekoračenje mandata preraslo je u ustaljeni sistem represije", kazala je.

"Svaki takav postupak pravdan je potrebom za funkcionalnošću. Međutim, rezultat nije kohezivnija Bosna i Hercegovina, nego duboko polarizovano društvo koje teško može opstati uz strano uplitanje takvog vida i intenziteta", dodala je.

Naglasila je da entitet Republika Srpska brani Daytonski sporazum, a ne podriva ga, Cvijanović je kazala da aktuelnu krizu u BiH nije izazvala Republika Srpska niti je kriza u njenom interesu.

"Ona je posljedica Schmidtovog najekspanzivnijeg i najautoritarnijeg ispoljavanja moći, praćenog protivpravnim nametanjem brojnih dekreta. Stoga, osuditi postupke Republike Srpske bez prethodnog bavljenja Schmidtovim protivpravnim intervencijama nije samo pogrešno, nego i pristrasno, s opasnim implikacijama", poručila je.

Poručila je također da podržava suverenitet i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine, kako je definisano Daytonskim sporazumom, a da se zalaže za pripremu zatvaranja OHR-a.

"Pravno resetovanje u BiH predstavlja logičan naredni korak ukoliko želimo da spriječimo eskalaciju i buduće krize", kazala je.