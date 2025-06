Ekstremni toplotni val koji je zahvatio područje tri savezne države (New York, New Jersey i Connecticut), i zagrijao cijeli istočni dio SAD-a, srušio je brojne temperaturne rekorde u utorak, uključujući i onaj u Central Parku koji datira još iz 19. stoljeća.

Prema podacima Nacionalne meteorološke službe (NWS), visoke dnevne temperature zabilježene su na svim službenim meteorološkim stanicama u regiji, a više od 150 miliona ljudi probudilo se pod upozorenjima na ekstremnu vrućinu. Prognoze su najavljivale da će desetine lokacija dostići ili premašiti dnevne temperaturne rekorde.

Temperatura u Central Parku u utorak je dostigla 37 stepeni Celzija, za nijansu ispod prognoziranih 38 stepeni, što je ipak najviša izmjerena temperatura na toj lokaciji od 18. jula 2012. kada je bilo tačno 38 stepeni.

Također je oboren rekord za 24. juni koji je iznosio 35,5 stepeni, postavljen davne 1888. godine.

Da je temperatura u Central Parku dostigla 38 stepeni, to bi bio najraniji datum u godini kada je park dostigao tu vrijednost, dva dana ranije od trenutnog rekorda iz 1954. godine.

Na aerodromu JFK izmjereno je 39 stepeni do 15 sati, što je prvi put da je temperatura tamo dostigla takve vrijednosti od 2013. godine. Ipak, to nije bila najtoplija tačka u regiji, aerodrom Newark u New Jerseyju zabilježio je 39,5 stepeni, najvišu temperaturu za 24. juni od 1966. godine.

Rekorde iz te iste godine srušile su i druge lokacije. Islip na Long Islandu dostigao je 38 stepeni, Bridgeport u Connecticutu 35 stepeni, dok je Poughkeepsie zabilježio 38 stepeni po prvi put od 2013.

Ono što ovu seriju vrućina čini posebno značajnom jeste koliko se rano u sezoni događa. Prosječne rekordne temperature za kraj juna obično su u rasponu od 33 do 35 stepeni. S obzirom na to da su temperature u mnogim dijelovima regije dostigle ili prešle 38 stepeni, rekordi su padali i u ponedjeljak i u utorak.

Iako temperature u srijedu neće biti tako visoke, i dalje se očekuje vruć i sparan dan. Opasnost ostaje velika, djelimično zbog toga što će indeksi topline ponovo biti blizu 40 stepeni, ali i zato što je ovo treći dan zaredom u ovom toplotnom valu.