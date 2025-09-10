Украйна съобщи във вторник, че най-малко 21 души са загинали при руски въздушен удар върху село в източния регион Донецк.

„Брутално жесток руски въздушен удар с авиационна бомба селище Ярова в Донецкия регион“, заяви президентът Володимир Зеленски в изявление, публикувано в социалната мрежа X.

Зеленски уточни, че ударът е извършен „точно в момента, когато се изплащаха пенсии“.

„Такива руски удари не трябва да остават без подходящ отговор от света ... Нужен е отговор от Съединените щати. Нужен е отговор от Европа. Нужен е отговор от Г-20. Необходими са решителни действия, за да неможе Русия да носи смърт“, добави той.

Последствия от удара