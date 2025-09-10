СВЯТ
Руски удар уби над 21 души в украинския регион Донецк
"Такива руски удари не трябва да останат без подходящ отговор от света," заяви украинският президент Володимир Зеленски.
Жител бяга по разрушена улица в Костянтинивка, град на фронтовата линия в Донецка област на Украйна, след ожесточени боеве с руските сили. / AP
10 септември 2025

Украйна съобщи във вторник, че най-малко 21 души са загинали при руски въздушен удар върху село в източния регион Донецк.

„Брутално жесток руски въздушен удар с авиационна бомба селище Ярова в Донецкия регион“, заяви президентът Володимир Зеленски в изявление, публикувано в социалната мрежа X.

Зеленски уточни, че ударът е извършен „точно в момента, когато се изплащаха пенсии“.

„Такива руски удари не трябва да остават без подходящ отговор от света ... Нужен е отговор от Съединените щати. Нужен е отговор от Европа. Нужен е отговор от Г-20. Необходими са решителни действия, за да неможе Русия да носи смърт“, добави той.

Последствия от удара

Губернаторът на Донецк Вадим Филашкин написа в Telegram, че най-малко 21 души са загинали, а „толкова много хора“ са били ранени при атаката.

Той добави, че аварийните служби в момента са на мястото, помагайки на засегнатите и установявайки точните последици от удара.

Украинските власти не предоставиха допълнителни подробности, докато руските власти все още не са коментирали въпроса.

Ярова се намира на около 14 километра северозападно от град Лиман, който е ключов фронт в продължаващата война между Русия и Украйна в Донецк.

Селището е също на около 23 километра северно от град Славянск, близо до Краматорск, временната административна столица на източния украински регион, след като Москва пое контрола над град Донецк през 2014 година.

