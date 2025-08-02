Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е наредил разполагането на две ядрени подводници в съответните региони в отговор на това, което той определи като „глупави и провокативни“ изказвания на бившия руски президент Дмитрий Медведев.

„Наредих две ядрени подводници да бъдат позиционирани в съответните региони, за всеки случай, ако тези глупави и провокативни изказвания се окажат нещо повече от просто думи,“ написа Тръмп в публикация в социалните мрежи в петък, предупреждавайки, че думите „често могат да доведат до непредвидени последици“.

Този ход следва ожесточен обмен на реплики между Тръмп и Медведев, който сега е заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, след като по-рано тази седмица Тръмп даде на Москва 10-дневен ултиматум да се съгласи на прекратяване на огъня в Украйна или да се изправи пред сериозни мита върху износа си и този на своите търговски партньори.

Напомняне за ядрените арсенали от времето на Студената война