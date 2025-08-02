Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е наредил разполагането на две ядрени подводници в съответните региони в отговор на това, което той определи като „глупави и провокативни“ изказвания на бившия руски президент Дмитрий Медведев.
„Наредих две ядрени подводници да бъдат позиционирани в съответните региони, за всеки случай, ако тези глупави и провокативни изказвания се окажат нещо повече от просто думи,“ написа Тръмп в публикация в социалните мрежи в петък, предупреждавайки, че думите „често могат да доведат до непредвидени последици“.
Този ход следва ожесточен обмен на реплики между Тръмп и Медведев, който сега е заместник-председател на Съвета за сигурност на Русия, след като по-рано тази седмица Тръмп даде на Москва 10-дневен ултиматум да се съгласи на прекратяване на огъня в Украйна или да се изправи пред сериозни мита върху износа си и този на своите търговски партньори.
Напомняне за ядрените арсенали от времето на Студената война
Медведев реагира остро, обвинявайки Тръмп, че играе „игра на ултиматуми“ и му напомни за ядрените арсенали на Русия от времето на Студената война. Тръмп отвърна, предупреждавайки Медведев да „внимава с думите си“.
Официални лица от Кремъл отхвърлиха заплахите на американския президент, като няма индикации, че Москва възнамерява да се съобрази с неговия краен срок.
Решението на Тръмп да преразположи стратегически активи бележи рязка ескалация на реториката на фона на нарастващото напрежение около войната в Украйна.
От началото на пълномащабната война на Русия с Украйна през 2022 г. Медведев се превърна в един от най-агресивните гласове в руското ръководство, често правейки войнствени изказвания, насочени към Запада.