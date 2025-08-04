Израелски сили откриха огън по палестинци, чакащи хуманитарна помощ, убивайки най-малко девет души и ранявайки няколко други в южната част на Газа.
Медицински източници съобщиха на „Анадолу“ в неделя, че палестинските цивилни са били застреляни близо до център за разпределение на помощ, управляван от противоречивата фондация за хуманитарна помощ в Газа (GHF), подкрепяна от САЩ и Израел, в Рафах.
Израелските сили на местата, където GHF оперира, редовно откриват огън по гладуващи палестински цивилни, което според правозащитни организации представлява сериозно нарушение на международното право и военни престъпления.
Масови инциденти с жертви се случват почти ежедневно в или близо до четирите обекта, управлявани от GHF, която работи в координация с израелската армия, според правозащитни групи.
Според данни на ООН, най-малко 859 палестинци са били убити, докато са се опитвали да получат помощ в обекти на GHF между 27 май и 31 юли.
ООН заявява, че тежката хуманитарна ситуация в Газа е пряк резултат от използването на глада на цивилни като оръжие на война от страна на Израел, както и от продължаващата блокада на помощ и основни услуги.
Израел наложи блокада на Газа преди 18 години, а от 2 март затвори всички пропускателни пунктове, което допълнително влоши хуманитарните условия в обсадената палестинска територия. В резултат на тази блокада, платформата за класификация на фазите на продоволствената сигурност (Integrated Food Security Phase Classification) посочва, че „най-лошият сценарий на глад в момента се разиграва в Газа“.
В събота палестински тийнейджър, идентифициран като 17-годишният Атеф Абу Хатер, почина от тежко недохранване в Газа. Хатер почина от усложнения, свързани с продължителен глад и липса на достъп до адекватно хранене.
Смъртта му увеличи общия брой на жертвите от причинения от Израел глад в Газа от октомври 2023 г. на 163 души, включително най-малко 93 деца.