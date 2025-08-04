Израелски сили откриха огън по палестинци, чакащи хуманитарна помощ, убивайки най-малко девет души и ранявайки няколко други в южната част на Газа.

Медицински източници съобщиха на „Анадолу“ в неделя, че палестинските цивилни са били застреляни близо до център за разпределение на помощ, управляван от противоречивата фондация за хуманитарна помощ в Газа (GHF), подкрепяна от САЩ и Израел, в Рафах.

Израелските сили на местата, където GHF оперира, редовно откриват огън по гладуващи палестински цивилни, което според правозащитни организации представлява сериозно нарушение на международното право и военни престъпления.

Масови инциденти с жертви се случват почти ежедневно в или близо до четирите обекта, управлявани от GHF, която работи в координация с израелската армия, според правозащитни групи.

Според данни на ООН, най-малко 859 палестинци са били убити, докато са се опитвали да получат помощ в обекти на GHF между 27 май и 31 юли.