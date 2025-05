КУЛТУРА 5 мин. четене Тръмп започва да прочиства „антиамериканската идеология“ от музеите на Смитсониън Тръмп започва да прочиства „антиамериканската идеология“ от музеите на Смитсониън Вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще ръководи усилията за премахване на това, което администрацията на Тръмп смята за неправомерно идеологическо влияние върху имотите на Смитсониан. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще ръководи усилията за премахване на това, което администрацията на Тръмп смята за неправомерно идеологическо влияние върху имотите на Смитсониан. Сподели

The Donald W. Reynolds Center for American Art and Portraiture, home of the National Portrait Gallery and the Smithsonian American Art Museum, is seen on Friday, March 28, 2025, in Washington [AP] / AP