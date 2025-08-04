ПОЛИТИКА
Украйна задържа служители във връзка с голям корупционен скандал при закупуването на дронове
Държавни договори са подписани с доставчици на завишени цени, според антикорупционните агенции.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че има „нулева толерантност към корупцията“. / AP
4 август 2025

Антикорупционните органи на Украйна съобщиха, че са задържали няколко длъжностни лица във връзка с мащабна корупционна схема, свързана с покупката на военни дронове и оборудване за електронна война на завишени цени.

Националното антикорупционно бюро (NABU) и Специализираната антикорупционна прокуратура (SAP) заявиха в събота, че четирима души са задържани във връзка с разкрита схема, включваща закупуването на дронове и оборудване за електронна война.

Сред заподозрените са депутат от украинския парламент, Върховната рада, двама местни длъжностни лица и ръководител на подразделение на Националната гвардия.

Същността на схемата е била сключването на държавни договори с доставчици на предприятия на завишени цени, като задържаните лица са получавали комисионни до 30 процента от стойността на договорите, според изявленията.

Президентът Володимир Зеленски, след среща с ръководителите на NABU и SAP, заяви, че има „нулева толерантност към корупцията“.

Давид Арахамия, парламентарен лидер на партията на Зеленски „Слуга на народа“, написа в Telegram, че членството на депутата Олексий Кузнецов във фракцията ще бъде временно прекратено до приключване на разследването.

„Очакваме съдебно заседание по този случай в подходящото време. Виновните за корупционни престъпления трябва да бъдат справедливо наказани, независимо от техния статус и позиция“, добави той.

Тази седмица Зеленски подписа закон за възстановяване на независимостта на NABU и SAP, след протести срещу одобрението на предишната версия на закона от парламента на 22 юли, която поставяше двете основни антикорупционни агенции под надзора на главния прокурор.

