Антикорупционните органи на Украйна съобщиха, че са задържали няколко длъжностни лица във връзка с мащабна корупционна схема, свързана с покупката на военни дронове и оборудване за електронна война на завишени цени.
Националното антикорупционно бюро (NABU) и Специализираната антикорупционна прокуратура (SAP) заявиха в събота, че четирима души са задържани във връзка с разкрита схема, включваща закупуването на дронове и оборудване за електронна война.
Сред заподозрените са депутат от украинския парламент, Върховната рада, двама местни длъжностни лица и ръководител на подразделение на Националната гвардия.
Същността на схемата е била сключването на държавни договори с доставчици на предприятия на завишени цени, като задържаните лица са получавали комисионни до 30 процента от стойността на договорите, според изявленията.
Президентът Володимир Зеленски, след среща с ръководителите на NABU и SAP, заяви, че има „нулева толерантност към корупцията“.
Давид Арахамия, парламентарен лидер на партията на Зеленски „Слуга на народа“, написа в Telegram, че членството на депутата Олексий Кузнецов във фракцията ще бъде временно прекратено до приключване на разследването.
„Очакваме съдебно заседание по този случай в подходящото време. Виновните за корупционни престъпления трябва да бъдат справедливо наказани, независимо от техния статус и позиция“, добави той.
Тази седмица Зеленски подписа закон за възстановяване на независимостта на NABU и SAP, след протести срещу одобрението на предишната версия на закона от парламента на 22 юли, която поставяше двете основни антикорупционни агенции под надзора на главния прокурор.