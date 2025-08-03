СВЯТ
Израелски удар удря Палестинския Червен полумесец в Газа, убивайки член на персонала
Израелски въздушен удар рани още трима души, когато удари щаб-квартирата на хуманитарната организация в Хан Юнис.
Палестински членове на PRCS реагират близо до телата на двамата си колеги парамедици, убити при израелски удар в Рафах на 30 май 2024 г. / Reuters
3 август 2025

Израелската армия удари щабквартирата на Палестинското общество на Червения полумесец (PRCS) в южната част на Газа в неделя, убивайки един служител, според организацията.

„Един служител на Палестинското общество на Червения полумесец (PRCS) беше убит, а трима други бяха ранени, след като израелските сили удариха щабквартирата на обществото в Хан Юнис, предизвиквайки пожар на първия етаж на сградата,“ написа PRCS в платформата X.

Ударът засегна първия етаж на сградата, предизвиквайки пожар и нанасяйки значителни щети, се казва в изявление на PRCS.

Атаката се случва след посещението на американския пратеник Стив Уиткоф в Газа, където той инспектира усилията за доставяне на храна в опустошената палестинска територия, където смъртните случаи от глад и недохранване са се увеличили през последните дни.

„Газа е на ръба на пълномащабен глад. Хората гладуват не защото няма храна, а защото достъпът е блокиран, местните аграрни системи са се сринали, а семействата вече не могат да поддържат дори най-основните средства за препитание,“ заяви Ку Донгю, ръководител на Организацията по прехрана и земеделие на ООН.

Израелската армия води ожесточена офанзива срещу Газа от 7 октомври 2023 г., убивайки повече от 60 300 палестинци.

Непрестанните бомбардировки опустошиха анклава и доведоха до недостиг на храна.

