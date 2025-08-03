Израелската армия удари щабквартирата на Палестинското общество на Червения полумесец (PRCS) в южната част на Газа в неделя, убивайки един служител, според организацията.
„Един служител на Палестинското общество на Червения полумесец (PRCS) беше убит, а трима други бяха ранени, след като израелските сили удариха щабквартирата на обществото в Хан Юнис, предизвиквайки пожар на първия етаж на сградата,“ написа PRCS в платформата X.
Ударът засегна първия етаж на сградата, предизвиквайки пожар и нанасяйки значителни щети, се казва в изявление на PRCS.
Атаката се случва след посещението на американския пратеник Стив Уиткоф в Газа, където той инспектира усилията за доставяне на храна в опустошената палестинска територия, където смъртните случаи от глад и недохранване са се увеличили през последните дни.
„Газа е на ръба на пълномащабен глад. Хората гладуват не защото няма храна, а защото достъпът е блокиран, местните аграрни системи са се сринали, а семействата вече не могат да поддържат дори най-основните средства за препитание,“ заяви Ку Донгю, ръководител на Организацията по прехрана и земеделие на ООН.
Израелската армия води ожесточена офанзива срещу Газа от 7 октомври 2023 г., убивайки повече от 60 300 палестинци.
Непрестанните бомбардировки опустошиха анклава и доведоха до недостиг на храна.