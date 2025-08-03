Израелската армия удари щабквартирата на Палестинското общество на Червения полумесец (PRCS) в южната част на Газа в неделя, убивайки един служител, според организацията.

„Един служител на Палестинското общество на Червения полумесец (PRCS) беше убит, а трима други бяха ранени, след като израелските сили удариха щабквартирата на обществото в Хан Юнис, предизвиквайки пожар на първия етаж на сградата,“ написа PRCS в платформата X.

Ударът засегна първия етаж на сградата, предизвиквайки пожар и нанасяйки значителни щети, се казва в изявление на PRCS.