СВЯТ
2 мин. четене
Русия и Китай провеждат артилерийски и противолодъчни учения в Японско море
Съвместните учения "Морско взаимодействие-2025" включват координирана артилерийска стрелба, противолодкова война и учения за търсене и спасяване, продължавайки въпреки неотдавнашните действия на САЩ за разполагане на ядрени подводници в региона.
Русия и Китай провеждат артилерийски и противолодъчни учения в Японско море
Руски и китайски военноморски офицери участват в церемония по случай началото на съвместни военноморски учения в Японско море. / Reuters
4 август 2025

Руският и китайският флот провеждат артилерийски и противолодъчни учения в Японско море като част от планирани съвместни маневри, съобщи в неделя руският Тихоокеански флот.

Ученията се провеждат два дни след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е наредил разполагането на две ядрени подводници в „подходящи региони“ в отговор на изказванията на бившия руски президент Дмитрий Медведев. Въпреки това, ученията са били планирани много преди действията на Тръмп.

Информационната агенция Интерфакс цитира Тихоокеанския флот, който съобщава, че руски и китайски кораби се движат в съвместен отряд, включващ голям руски противолодъчен кораб и два китайски разрушителя.

Също така, в ученията участват дизелово-електрически подводници от двете страни, както и китайски кораб за спасяване на подводници. Маневрите са част от ученията, озаглавени „Морско взаимодействие-2025“, които са планирани да приключат във вторник.

Интерфакс съобщава, че руски и китайски моряци ще провеждат артилерийски стрелби, ще упражняват противолодъчни и противовъздушни мисии, както и ще подобряват съвместните операции за търсене и спасяване в морето.

recommended

Русия и Китай, които подписаха стратегическо партньорство „без ограничения“ малко преди Русия да започне войната в Украйна през 2022 г., редовно провеждат военни учения, за да тренират координацията между своите въоръжени сили и да изпращат сигнал за възпиране към противниците си.

Тръмп заяви в петък, че нареждането за разполагане на подводници е направено в отговор на това, което той нарече „силно провокативни“ изказвания на Медведев относно риска от война между ядрените сили.

Русия и Съединените щати разполагат с най-големите ядрени арсенали в света. Изключително рядко е някоя от двете страни да обсъжда разполагането и местоположението на своите ядрени подводници.

Коментарите на Тръмп идват в момент на нарастващо напрежение с Москва, тъй като той изразява недоволство от липсата на напредък към прекратяване на войната в Украйна.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us