Руският и китайският флот провеждат артилерийски и противолодъчни учения в Японско море като част от планирани съвместни маневри, съобщи в неделя руският Тихоокеански флот.

Ученията се провеждат два дни след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е наредил разполагането на две ядрени подводници в „подходящи региони“ в отговор на изказванията на бившия руски президент Дмитрий Медведев. Въпреки това, ученията са били планирани много преди действията на Тръмп.

Информационната агенция Интерфакс цитира Тихоокеанския флот, който съобщава, че руски и китайски кораби се движат в съвместен отряд, включващ голям руски противолодъчен кораб и два китайски разрушителя.

Също така, в ученията участват дизелово-електрически подводници от двете страни, както и китайски кораб за спасяване на подводници. Маневрите са част от ученията, озаглавени „Морско взаимодействие-2025“, които са планирани да приключат във вторник.

Интерфакс съобщава, че руски и китайски моряци ще провеждат артилерийски стрелби, ще упражняват противолодъчни и противовъздушни мисии, както и ще подобряват съвместните операции за търсене и спасяване в морето.