Руският и китайският флот провеждат артилерийски и противолодъчни учения в Японско море като част от планирани съвместни маневри, съобщи в неделя руският Тихоокеански флот.
Ученията се провеждат два дни след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е наредил разполагането на две ядрени подводници в „подходящи региони“ в отговор на изказванията на бившия руски президент Дмитрий Медведев. Въпреки това, ученията са били планирани много преди действията на Тръмп.
Информационната агенция Интерфакс цитира Тихоокеанския флот, който съобщава, че руски и китайски кораби се движат в съвместен отряд, включващ голям руски противолодъчен кораб и два китайски разрушителя.
Също така, в ученията участват дизелово-електрически подводници от двете страни, както и китайски кораб за спасяване на подводници. Маневрите са част от ученията, озаглавени „Морско взаимодействие-2025“, които са планирани да приключат във вторник.
Интерфакс съобщава, че руски и китайски моряци ще провеждат артилерийски стрелби, ще упражняват противолодъчни и противовъздушни мисии, както и ще подобряват съвместните операции за търсене и спасяване в морето.
Русия и Китай, които подписаха стратегическо партньорство „без ограничения“ малко преди Русия да започне войната в Украйна през 2022 г., редовно провеждат военни учения, за да тренират координацията между своите въоръжени сили и да изпращат сигнал за възпиране към противниците си.
Тръмп заяви в петък, че нареждането за разполагане на подводници е направено в отговор на това, което той нарече „силно провокативни“ изказвания на Медведев относно риска от война между ядрените сили.
Русия и Съединените щати разполагат с най-големите ядрени арсенали в света. Изключително рядко е някоя от двете страни да обсъжда разполагането и местоположението на своите ядрени подводници.
Коментарите на Тръмп идват в момент на нарастващо напрежение с Москва, тъй като той изразява недоволство от липсата на напредък към прекратяване на войната в Украйна.