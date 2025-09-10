Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че решението на Израел да нанесе удар по Катар е било взето единствено от премиера Бенямин Нетаняху, а не от него.

"Това беше решение, взето от министър-председателя Нетаняху, а не от мен," написа Тръмп в Truth Social.

"Незабавно наредих на специалния пратеник Стив Уиткоф да информира катарците за предстоящата атака, което той направи, но за съжаление твърде късно, за да я предотврати" добави той.

Министерството на външните работи на Катар отрече твърденията на Белия дом. Говорителят на катарското външно министерство Маджед ал Ансари каза, че телефонното обаждане от представител на САЩ е дошло, след като вече са отекнали експлозии.

Доха осъди атаката като "грубо нарушение на международното право" и заплаха за нейния суверенитет и сигурност.