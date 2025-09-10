СВЯТ
Тръмп: Решението за удара в Катар е взето единствено от Нетаняху
Тръмп заяви, че е разпоредил на специалния си пратеник за Близкия изток да предупреди Катар за предстоящото нападение
Тръмп заяви, че е наредил на специалния пратеник Стив Уиткоф да информира катарците за предстоящата атака / AP
10 септември 2025

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че решението на Израел да нанесе удар по Катар е било взето единствено от премиера Бенямин Нетаняху, а не от него.

"Това беше решение, взето от министър-председателя Нетаняху, а не от мен," написа Тръмп в Truth Social.

"Незабавно наредих на специалния пратеник Стив Уиткоф да информира катарците за предстоящата атака, което той направи, но за съжаление твърде късно, за да я предотврати" добави той.

Министерството на външните работи на Катар отрече твърденията на Белия дом. Говорителят на катарското външно министерство Маджед ал Ансари каза, че телефонното обаждане от представител на САЩ е дошло, след като вече са отекнали експлозии.

Доха осъди атаката като "грубо нарушение на международното право" и заплаха за нейния суверенитет и сигурност.

Тръмп заяви, че е разговарял с Нетаняху след атаката, а израелският лидер му е казал, че иска да "постигне мир".

Тръмп също така се е обадил на емира на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тании го уверил, че подобен инцидент няма да се повтори.

"Едностранното бомбардиране вътре в Катар – суверенна държава и близък съюзник на САЩ, който работи усилено и поема рискове, за да посредничи за мир – не служи на целите на Израел, нито на Америка", написа Тръмп, повтаряйки по-ранни изказвания на прессекретаря на Белия дом Каролайн Левит.

Тръмп заяви, че е наредил на държавния секретар Марко Рубио да финализира споразумението за сътрудничество в областта на отбраната с Катар, което сигнализира за намерението на Вашингтон да укрепи връзките си с Доха, въпреки инцидента.

