Непал отмени забраната за социални мрежи, а броят на убитите при протестите нарасна на 19 души
Най-малко 19 души са убити и около 100 ранени след като полицията разпръсна протест срещу блокирането на социалните медии
Миналата седмица правителството блокира достъпа до няколко платформи, решение, което предизвика гняв сред младите. / Reuters
9 септември 2025

Непал отмени забраната за социалните мрежи след протестите, довели до смъртта на най-малко 19 души, съобщи говорителят на кабинета.

Правителството отмени забраната за социалните медии, наложена миналата седмица, заяви говорителят на кабинета и министър на комуникациите и информационните технологии Притви Суба Гурунг във вторник.

Решението беше взето след като 19 души загинаха, а над 100 бяха ранени по време на протестите на младежите от „Поколение Z“ в понеделник срещу широко разпространената корупцията в правителството. Протестите бяха провокирани от забраната.

„Отменихме забраната за социалните медии. Те вече работят“, заяви Гурунг пред Ройтерс.

Министър-председателят К. П. Шарма Оли изрази съжаление за насилието, което според него е резултат от „инфилтрация от различни егоистични центрове“.

Правителството ще изплати обезщетения на семействата на загиналите и ще осигури безплатно лечение за ранените, добави той.

„Ще бъде създадена комисия за разследване, която да установи причините, да оцени щетите и да предложи мерки в рамките на 15 дни, за да се гарантира, че подобни инциденти няма да се повторят в бъдеще“, заяви Оли в изявление късно в понеделник вечерта.

Организаторите на протестите, които се разпространиха и в други градове на Хималайската страна, ги наричат „демонстрации на поколение Z“.

Те твърдят, че протестите отразяват широко разпространеното разочарование сред младите хора от липсата на действия от страна на правителството за справяне с корупцията и за подобряване на икономическите възможности.

Миналата седмица правителството реши да блокира достъпа до няколко платформи, включително Facebook, решение, което предизвика гняв сред младите хора.

Властите заявиха, че блокирането е насочено към онези социални мрежи, които не са се регистрирали и не са назначили местен представител и лице, отговорно за регулирането на съдържанието им, включително срещу фалшиви профили, дезинформация и език на омразата.

Основната опозиционна партия на Непал разкритикува решението.

