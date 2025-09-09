Непал отмени забраната за социалните мрежи след протестите, довели до смъртта на най-малко 19 души, съобщи говорителят на кабинета.

Правителството отмени забраната за социалните медии, наложена миналата седмица, заяви говорителят на кабинета и министър на комуникациите и информационните технологии Притви Суба Гурунг във вторник.

Решението беше взето след като 19 души загинаха, а над 100 бяха ранени по време на протестите на младежите от „Поколение Z“ в понеделник срещу широко разпространената корупцията в правителството. Протестите бяха провокирани от забраната.

„Отменихме забраната за социалните медии. Те вече работят“, заяви Гурунг пред Ройтерс.

Министър-председателят К. П. Шарма Оли изрази съжаление за насилието, което според него е резултат от „инфилтрация от различни егоистични центрове“.

Правителството ще изплати обезщетения на семействата на загиналите и ще осигури безплатно лечение за ранените, добави той.

„Ще бъде създадена комисия за разследване, която да установи причините, да оцени щетите и да предложи мерки в рамките на 15 дни, за да се гарантира, че подобни инциденти няма да се повторят в бъдеще“, заяви Оли в изявление късно в понеделник вечерта.