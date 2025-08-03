Повече от 120 пожарникари се опитваха да потушат пожар в петролно депо в руския град Сочи, предизвикан от атака с украински дрон, съобщи регионалният губернатор Вениамин Кондратиев в приложението Telegram.

В Краснодарския край, където се намира Сочи, гореше резервоар за гориво с капацитет от 2 000 кубични метра, съобщи руската информационна агенция РИА, позовавайки се на данни от службите за спешна помощ.

Росавиация, руската гражданска авиационна служба, заяви в Telegram, че полетите на летището в Сочи са били спрени, за да се гарантира безопасността на въздушното пространство.

Атаката, която според Кондратиев е станала в района Адлер на крайморския курортен град, е поредната атака на Украйна срещу инфраструктура в Русия, която Киев смята за ключова за военните усилия на Москва.