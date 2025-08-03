СВЯТ
Украинска атака с дрон предизвиква пожар в петролно депо в руския град Сочи
Регионалният губернатор Вениамин Кондратиев заяви, че над 120 пожарникари се опитват да потушат пожара в депото, а руската авиационна власт съобщи, че полетите на летището на града са спрени.
Атаката е поредната атака на Украйна срещу инфраструктура в Русия, която Киев смята за ключова за военните усилия на Москва. / AP
3 август 2025

Повече от 120 пожарникари се опитваха да потушат пожар в петролно депо в руския град Сочи, предизвикан от атака с украински дрон, съобщи регионалният губернатор Вениамин Кондратиев в приложението Telegram.

В Краснодарския край, където се намира Сочи, гореше резервоар за гориво с капацитет от 2 000 кубични метра, съобщи руската информационна агенция РИА, позовавайки се на данни от службите за спешна помощ.

Росавиация, руската гражданска авиационна служба, заяви в Telegram, че полетите на летището в Сочи са били спрени, за да се гарантира безопасността на въздушното пространство.

Атаката, която според Кондратиев е станала в района Адлер на крайморския курортен град, е поредната атака на Украйна срещу инфраструктура в Русия, която Киев смята за ключова за военните усилия на Москва.

Един човек загина в района Адлер при атака с украински дрон в края на миналия месец, но нападенията срещу Сочи, който беше домакин на Зимните олимпийски игри през 2014 г., са редки от началото на войната през февруари 2022 г.

Краснодарският край на Черно море е дом на рафинерията Илски близо до град Краснодар, една от най-големите в южна Русия и честа цел на украинските атаки с дронове.

Също в неделя, губернаторът на Воронежска област в Южна Русия съобщи, че жена е била ранена при украинска атака с дрон, която е предизвикала няколко пожара, докато Русия е извършила ракетна атака срещу Киев, според военната администрация на украинската столица.

