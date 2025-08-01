Президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази недоволство от лидерите на Франция, Обединеното кралство и Канада заради намеренията им да признаят палестинска държава през септември, съобщи прессекретарят Каролайн Левит.

Според Левит, Тръмп е станал по-критичен към този ход и смята, че това представлява „възнаграждаване на Хамас в момент, когато Хамас е истинската пречка за примирие и освобождаването на всички заложници“.

Последните изявления на някои от най-близките съюзници на Вашингтон само затвърдиха позицията на американския президент срещу този ход.

Докато Тръмп остро критикува Канада за обявяването на намерението си да признае палестинската държавност на среща на ООН през септември, той беше по-умерен в критиките си към френския президент Еманюел Макрон и британския премиер Киър Стармър.

Тръмп отхвърли решението на Макрон, което миналата седмица даде старт на други страни да обмислят подобни стъпки, като заяви, че изявлението „няма значение“ и „няма голяма тежест“.

Стармър тази седмица заяви, че Обединеното кралство ще признае официално палестинска държава през септември, освен ако Израел не предприеме „съществени“ стъпки, включително съгласие за примирие в Газа.

‘Няма място за забавяне’

Попитан за решението на Великобритания след пътуване до Шотландия и разговори със Стармър, Тръмп заяви, че „не е в този лагер, честно казано“.

Канада стана последната западна държава, която тази седмица обяви намерението си да признае Палестина.