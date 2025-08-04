Непрестанните мусонни дъждове предизвикаха хаос в Източна Азия, като хиляди хора бяха изселени, а някои загубиха живота си в Южна Корея, Китай и Тайван.
В южните региони на Южна Корея над 2 500 души бяха евакуирани заради внезапни наводнения и свлачища.
Поради проливните дъждове общо 2 523 души потърсиха убежище в шест големи южни града и провинции – Пусан, Куанджу, Южен Чхунчхън-Намдо, Южна Чъла-Намдо, Северен Кьонсан и Южна Кьонсан, съобщи агенция Yonhap, цитирайки Централния щаб за противодействие при бедствия и безопасност.
Югозападният окръг Муан е най-силно засегнат, където от полунощ в неделя до понеделник сутринта са паднали 289.6 мм (11.4 инча) дъжд.
Мъж на около 60 години е намерен мъртъв в поток в Муан, но властите все още изясняват дали смъртта е свързана с дъждовете.
Корейската метеорологична служба прогнозира продължаващи интензивни валежи в цялата страна, като се очаква валежите да продължат в Южна Кьонсан и съседните райони. Дъждовете донесоха известно облекчение от продължаващите горещини, като в някои райони предупрежденията за високи температури бяха отменени, а температурите се очаква да достигнат между 29°C и 34°C (84.2°F до 93.2°F).
Най-смъртоносният порой в Пекин
Междувременно, Пекин предупреди жителите в планинските си предградия да се подготвят за нова вълна от обилни валежи, само седмица след като катастрофалните наводнения, които отнеха десетки животи в най-смъртоносния порой, засегнал китайската столица от 2012 г. насам.
Метеоролозите предупредиха, че до 200 мм (7,9 инча) дъжд може да падне в части на Пекин в рамките на шест часа от обяд.
Предупреждението идва, докато властите бързат да укрепят остарелите защитни съоръжения срещу наводнения, да прецизират метеорологичните прогнози и да актуализират плановете за евакуация. Междувременно, в цялата страна се съобщава за изваждане на тела от бурните води - включително поне три тела в наводнен лагер за уелнес в провинция Хъбей.
В края на миналия месец най-малко 44 души загинаха в Пекин след проливни валежи. Повечето жертви бяха хора, които бяха неочаквано блокирани от бързо покачващите се води в дом за възрастни хора в района Миюн, в североизточните покрайнини на града. Тези трагедии накараха властите да признаят пропуски в плановете си за справяне с екстремни метеорологични условия.
Рекордни валежи в Тайван
В Тайван бурите изсипаха над два метра дъжд в части от страната през изминаклата седмица, убивайки четирима души и предизвиквайки наводнения и свлачища в централните и южните райони, съобщиха властите.
„Седмицата на лошо време остави четирима загинали, трима изчезнали и 77 ранени“, заяви служител по бедствията.
„Рядко се сблъскваме с бедствие от такъв мащаб“, каза премиерът Чо Джунг-тай по време на посещение в наводнен район в южния град Тайнан в понеделник. „От тайфуна Данас насам преживяваме почти месец на непрекъснати и обилни валежи.“
Проливните дъждове бяха причина за принудителното евакуиране на почти 6 000 души, повреди на пътища и затваряне на офиси.
Нестандартно обилните валежи са причинени от ниско атмосферно налягане и силни югозападни ветрове, обясни метеорологът Ли Мин-сян от Централната метеорологична администрация (CWA).
Средната месечна норма на валежите на острова през миналия месец беше най-високата за юли от 1939 г., съобщи CWA. Държавната метеорологична служба очаква дъждовете да отслабнат през следващите дни.