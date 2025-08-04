Непрестанните мусонни дъждове предизвикаха хаос в Източна Азия, като хиляди хора бяха изселени, а някои загубиха живота си в Южна Корея, Китай и Тайван.

В южните региони на Южна Корея над 2 500 души бяха евакуирани заради внезапни наводнения и свлачища.

Поради проливните дъждове общо 2 523 души потърсиха убежище в шест големи южни града и провинции – Пусан, Куанджу, Южен Чхунчхън-Намдо, Южна Чъла-Намдо, Северен Кьонсан и Южна Кьонсан, съобщи агенция Yonhap, цитирайки Централния щаб за противодействие при бедствия и безопасност.

Югозападният окръг Муан е най-силно засегнат, където от полунощ в неделя до понеделник сутринта са паднали 289.6 мм (11.4 инча) дъжд.

Мъж на около 60 години е намерен мъртъв в поток в Муан, но властите все още изясняват дали смъртта е свързана с дъждовете.

Корейската метеорологична служба прогнозира продължаващи интензивни валежи в цялата страна, като се очаква валежите да продължат в Южна Кьонсан и съседните райони. Дъждовете донесоха известно облекчение от продължаващите горещини, като в някои райони предупрежденията за високи температури бяха отменени, а температурите се очаква да достигнат между 29°C и 34°C (84.2°F до 93.2°F).

Най-смъртоносният порой в Пекин

Междувременно, Пекин предупреди жителите в планинските си предградия да се подготвят за нова вълна от обилни валежи, само седмица след като катастрофалните наводнения, които отнеха десетки животи в най-смъртоносния порой, засегнал китайската столица от 2012 г. насам.

Метеоролозите предупредиха, че до 200 мм (7,9 инча) дъжд може да падне в части на Пекин в рамките на шест часа от обяд.