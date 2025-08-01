Президентът на САЩ Доналд Тръмп призна сериозния глад, пред който са изправени палестинците в Газа, описвайки кризата със глада като „ужасна“ на фона на продължаващата израелска блокада и ограниченията върху хуманитарната помощ.

„Ужасно е това, което се случва там. Да, това е ужасно нещо. Хората са много гладни“, заяви Тръмп пред репортери в Белия дом в четвъртък. „Това е ужасна ситуация.“

Президентът на САЩ обаче не спомена Израел, който е причинил смъртта на над 1 000 палестинци близо до пунктовете за раздаване на помощ.

Тези изказвания идват в момент, когато специалният пратеник на Тръмп, Стив Уиткоф, и американският посланик в Израел, Майк Хъкаби, се подготвят да посетят Газа, за да оценят спорните пунктове за раздаване на храна, управлявани от Израел, и да координират нова стратегия за помощ.

„Те ще пътуват до Газа, за да инспектират настоящите пунктове за раздаване и да осигурят план за доставяне на повече храна, както и да се срещнат с местни жители на Газа, за да чуят от първа ръка за тази тежка ситуация на място“, заяви говорителката на Белия дом Каролайн Левит.