Президентът на САЩ Доналд Тръмп призна сериозния глад, пред който са изправени палестинците в Газа, описвайки кризата със глада като „ужасна“ на фона на продължаващата израелска блокада и ограниченията върху хуманитарната помощ.
„Ужасно е това, което се случва там. Да, това е ужасно нещо. Хората са много гладни“, заяви Тръмп пред репортери в Белия дом в четвъртък. „Това е ужасна ситуация.“
Президентът на САЩ обаче не спомена Израел, който е причинил смъртта на над 1 000 палестинци близо до пунктовете за раздаване на помощ.
Тези изказвания идват в момент, когато специалният пратеник на Тръмп, Стив Уиткоф, и американският посланик в Израел, Майк Хъкаби, се подготвят да посетят Газа, за да оценят спорните пунктове за раздаване на храна, управлявани от Израел, и да координират нова стратегия за помощ.
„Те ще пътуват до Газа, за да инспектират настоящите пунктове за раздаване и да осигурят план за доставяне на повече храна, както и да се срещнат с местни жители на Газа, за да чуят от първа ръка за тази тежка ситуация на място“, заяви говорителката на Белия дом Каролайн Левит.
Левит не уточни кои „местни жители на Газа“ ще се срещнат с официалните лица.
Посещението следва „много продуктивна“ среща между Уиткоф, Хъкаби и израелския премиер Бенямин Нетаняху в Тел Авив, според Левит.
Тя добави, че двамата пратеници ще информират президента веднага след завръщането си, за да финализират план за доставяне на помощ.
Пътуването се случва на фона на нарастващата международна загриженост относно кризата със глада в Газа, където Израел е наложил почти пълна блокада от 2 март, спирайки всички конвои с помощ въпреки спешните призиви от ООН и хуманитарни организации.