Иран създаде нов съвет за отбрана след конфликта с Израел
Новият орган за отбрана ще преразгледа плановете за отбрана и ще подобри способностите на иранските въоръжени сили
В нощта на 13 юни израелската армия нанесе удари по ядрени съоръжения в Иран / Reuters
4 август 2025

Иранските държавни медии съобщиха, че най-висшият орган за сигурност в Иран снощи е одобрил създаването на Национален съвет за отбрана след кратката въздушна война с Израел през юни, която беше най-сериозното военно предизвикателство за Иран от войната с Ирак през 80-те години на миналия век

Новият орган за отбрана ще прегледа плановете за отбрана и ще подобри способностите на иранските въоръжени сили по централизиран начин“, се казва в изявление на секретариата на Върховния съвет за национална сигурност.

Съветът за отбрана ще бъде председателстван от иранския президент Масуд Пезешкиан и ще се състои от ръководителите на трите клона на правителството, висши командири на въоръжените сили и министри.

Главнокомандващият иранската армия Амир Хатами предупреди в неделя, че Израел продължава да е заплаха за Иран, която не бива да бъде подценявана.

В нощта на 13 юни израелската армия нанесе удари по ядрени съоръжения в Иран, което предизвика краткия конфликт. Иран отговори с ответни атаки срещу Израел. След 12 дни интензивна размяна на удари между Иран и Израел американският президент Доналд Тръмп обяви примирие, което започна на 24 юни през нощта.

