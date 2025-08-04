Иранските държавни медии съобщиха, че най-висшият орган за сигурност в Иран снощи е одобрил създаването на Национален съвет за отбрана след кратката въздушна война с Израел през юни, която беше най-сериозното военно предизвикателство за Иран от войната с Ирак през 80-те години на миналия век

„Новият орган за отбрана ще прегледа плановете за отбрана и ще подобри способностите на иранските въоръжени сили по централизиран начин“, се казва в изявление на секретариата на Върховния съвет за национална сигурност.

Съветът за отбрана ще бъде председателстван от иранския президент Масуд Пезешкиан и ще се състои от ръководителите на трите клона на правителството, висши командири на въоръжените сили и министри.