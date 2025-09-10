СВЯТ
2 мин. четене
Десетки убити при атака на бунтовници на погребение в източната част на ДР Конго
Местен служител заяви, че броят на жертвите може да се увеличи, тъй като властите изпращат екипи, за да преброят броя на обезглавените хора.
Десетки убити при атака на бунтовници на погребение в източната част на ДР Конго
Съобщава се, че нападението в Нтойо, Северно Киву, е извършено от Демократичните сили на съюзниците. / Снимка: Reuters
10 септември 2025

Най-малко 70 души загинаха при нощна атака срещу погребение в източната част на Демократична република Конго, като се подозира, че бунтовническата група Съюзни демократични сили (ADF) е замесена, съобщиха местни медии, позовавайки се на очевидци.

Атаката, която е една от поредицата през последните месеци, се е случила около 00:00 GMT в понеделник в село Нтойо, разположено в територията Луберо в източната провинция Северно Киву, съобщи отец Палуку Нзаламинги, енорийски свещеник, който е посетил мястото рано във вторник, пред местния новинарски сайт Actualite.cd.

„Те убиха почти всички, които бяха събрани в погребалния дом. Във всеки случай, много хора бяха застреляни. Телата са на пътя, в парцели близо до центъра на Нтойо. Не успях да ги преброя, но мога да кажа, че са повече от 70 души, поне. Повечето са убити с куршуми“, е цитиран Нзаламинги от медията.

Мвами Юджийн Виринга, местен лидер, също заяви пред Actualite.cd, че броят на жертвите може да надхвърли 70.

Препоръчано

Жител, който се е завърнал и е участвал в издирването на телата в Нтойо, съобщи, че са убити 102 души. Anadolu не успя да потвърди независимо броя на жертвите, който все още не е официално потвърден от административни или охранителни източници.

Дейността на ADF в източната част на Конго се е засилила през последните години. Първоначално формирана в Уганда, въоръжената група е преминала границите, за да установи присъствие в региона Киву, възползвайки се от политическата нестабилност и местните конфликти.

Групата е отговорна за смъртоносни атаки, насочени както към силите за сигурност, така и към цивилни, често в селски райони.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us