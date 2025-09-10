Най-малко 70 души загинаха при нощна атака срещу погребение в източната част на Демократична република Конго, като се подозира, че бунтовническата група Съюзни демократични сили (ADF) е замесена, съобщиха местни медии, позовавайки се на очевидци.
Атаката, която е една от поредицата през последните месеци, се е случила около 00:00 GMT в понеделник в село Нтойо, разположено в територията Луберо в източната провинция Северно Киву, съобщи отец Палуку Нзаламинги, енорийски свещеник, който е посетил мястото рано във вторник, пред местния новинарски сайт Actualite.cd.
„Те убиха почти всички, които бяха събрани в погребалния дом. Във всеки случай, много хора бяха застреляни. Телата са на пътя, в парцели близо до центъра на Нтойо. Не успях да ги преброя, но мога да кажа, че са повече от 70 души, поне. Повечето са убити с куршуми“, е цитиран Нзаламинги от медията.
Мвами Юджийн Виринга, местен лидер, също заяви пред Actualite.cd, че броят на жертвите може да надхвърли 70.
Жител, който се е завърнал и е участвал в издирването на телата в Нтойо, съобщи, че са убити 102 души. Anadolu не успя да потвърди независимо броя на жертвите, който все още не е официално потвърден от административни или охранителни източници.
Дейността на ADF в източната част на Конго се е засилила през последните години. Първоначално формирана в Уганда, въоръжената група е преминала границите, за да установи присъствие в региона Киву, възползвайки се от политическата нестабилност и местните конфликти.
Групата е отговорна за смъртоносни атаки, насочени както към силите за сигурност, така и към цивилни, често в селски райони.