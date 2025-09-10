Най-малко 70 души загинаха при нощна атака срещу погребение в източната част на Демократична република Конго, като се подозира, че бунтовническата група Съюзни демократични сили (ADF) е замесена, съобщиха местни медии, позовавайки се на очевидци.

Атаката, която е една от поредицата през последните месеци, се е случила около 00:00 GMT в понеделник в село Нтойо, разположено в територията Луберо в източната провинция Северно Киву, съобщи отец Палуку Нзаламинги, енорийски свещеник, който е посетил мястото рано във вторник, пред местния новинарски сайт Actualite.cd.

„Те убиха почти всички, които бяха събрани в погребалния дом. Във всеки случай, много хора бяха застреляни. Телата са на пътя, в парцели близо до центъра на Нтойо. Не успях да ги преброя, но мога да кажа, че са повече от 70 души, поне. Повечето са убити с куршуми“, е цитиран Нзаламинги от медията.

Мвами Юджийн Виринга, местен лидер, също заяви пред Actualite.cd, че броят на жертвите може да надхвърли 70.