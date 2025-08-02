Италия похвали сътрудничеството на Тюркийе в управлението на незаконните миграционни потоци, като нарече резултатите „отлични“ по време на тристранна среща на върха с Либия, проведена в Истанбул.
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган, италианският премиер Джорджа Мелони и либийският премиер Абдул Хамид Дбейбе обсъдиха съвместни действия по общи предизвикателства, като основна тема на дневния ред беше нередовната миграция.
Мелони похвали „отличните резултати, постигнати в това отношение с Тюркийе“, и изрази интерес към прилагането на научените уроци от турското сътрудничество за подпомагане на усилията на Либия за управление на миграцията.
„В този контекст премиерът Мелони обсъди с нейните събеседници серия от мерки за борба с международните престъпни мрежи на трафиканти на хора, подобряване на работата за предотвратяване на нередовните движения и подкрепа на Либия в управлението на миграционния натиск, с който се сблъсква“, се казва в изявление на италианското правителство.
Лидерите също така потвърдиха своята ангажираност към единството, независимостта и политическата стабилност на Либия.
Мелони изрази подкрепа за политически процес, подкрепян от ООН и воден от самите либийци, с цел създаване на условия за провеждане на достоверни избори.
Трите страни се съгласиха да възобновят техническите дискусии, за да идентифицират конкретни стъпки, които да бъдат приложени в ясно определен времеви период.
Дирекцията по комуникации на Тюркийе подчерта значението на тристранното сътрудничество при справянето с регионалните предизвикателства в Средиземноморието, особено с нередовната миграция.