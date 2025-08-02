Италия похвали сътрудничеството на Тюркийе в управлението на незаконните миграционни потоци, като нарече резултатите „отлични“ по време на тристранна среща на върха с Либия, проведена в Истанбул.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган, италианският премиер Джорджа Мелони и либийският премиер Абдул Хамид Дбейбе обсъдиха съвместни действия по общи предизвикателства, като основна тема на дневния ред беше нередовната миграция.

Мелони похвали „отличните резултати, постигнати в това отношение с Тюркийе“, и изрази интерес към прилагането на научените уроци от турското сътрудничество за подпомагане на усилията на Либия за управление на миграцията.

„В този контекст премиерът Мелони обсъди с нейните събеседници серия от мерки за борба с международните престъпни мрежи на трафиканти на хора, подобряване на работата за предотвратяване на нередовните движения и подкрепа на Либия в управлението на миграционния натиск, с който се сблъсква“, се казва в изявление на италианското правителство.