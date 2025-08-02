ТЮРКИЙЕ
2 мин. четене
Италия похвали ролята на Тюркийе в ограничаването на незаконната миграция
Ердоган, Мелони и Дбейбе се съгласиха на съвместни мерки за борба с мрежите за трафик, управление на миграционните потоци и подкрепа на процеса за стабилност, воден от Либия.
Италия похвали ролята на Тюркийе в ограничаването на незаконната миграция
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган приема Джорджия Мелони в Истанбул / AA
2 август 2025

Италия похвали сътрудничеството на Тюркийе в управлението на незаконните миграционни потоци, като нарече резултатите „отлични“ по време на тристранна среща на върха с Либия, проведена в Истанбул.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган, италианският премиер Джорджа Мелони и либийският премиер Абдул Хамид Дбейбе обсъдиха съвместни действия по общи предизвикателства, като основна тема на дневния ред беше нередовната миграция.

Мелони похвали „отличните резултати, постигнати в това отношение с Тюркийе“, и изрази интерес към прилагането на научените уроци от турското сътрудничество за подпомагане на усилията на Либия за управление на миграцията.

„В този контекст премиерът Мелони обсъди с нейните събеседници серия от мерки за борба с международните престъпни мрежи на трафиканти на хора, подобряване на работата за предотвратяване на нередовните движения и подкрепа на Либия в управлението на миграционния натиск, с който се сблъсква“, се казва в изявление на италианското правителство.

recommended

Лидерите също така потвърдиха своята ангажираност към единството, независимостта и политическата стабилност на Либия.

Мелони изрази подкрепа за политически процес, подкрепян от ООН и воден от самите либийци, с цел създаване на условия за провеждане на достоверни избори.

Трите страни се съгласиха да възобновят техническите дискусии, за да идентифицират конкретни стъпки, които да бъдат приложени в ясно определен времеви период.

Дирекцията по комуникации на Тюркийе подчерта значението на тристранното сътрудничество при справянето с регионалните предизвикателства в Средиземноморието, особено с нередовната миграция.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us