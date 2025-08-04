СВЯТ
2 мин. четене
Последният затрупан миньор в Чили е открит мъртъв
Миньорите бяха затрупани след земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер в мината "Ел Тениенте"
Общият брой на загиналите при инцидента е шестима / AP
4 август 2025

Чилийски спасителни екипи потвърдиха, че са открили тялото на последния от петимата миньори, които бяха затрупани след земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер в мината "Ел Тениенте".

„Днес, в 15:30 часа, бе открит тялото на последния миньор затрупан в мината Ел Тениенте“, заяви местият прокурор Акилес Кубийос вчера пред чилийския вестник „Ел Меркурио“, след като спасителните екипи разчистиха подземните проходи.

Така броят на жертвите достигна шестима души, след като още един загина в деня на инцидента, който се случи в четвъртък в най-голямата медна мина в света.

Държавната компания за мед на Чили Codelco, която управлява мината, изрази „искрени съболезнования“ към семействата на жертвите.

При срутване в четвъртък вечерта, предизвикано от силен трус, загина един работник, а петима други останаха в капан в новия участък "Андесита" на "Ел Тениенте".

Мината, управлявана от държавната минна компания на Чили Codelco, разполага с над 4500 километра тунели и е най-голямото подземно находище на мед в света.

Миналата година мината произведе 356 000 метрични тона мед — почти 7% от общото производство на мед Чили.

Чили е преживяла значителни минни бедствия, включително инцидента в "Ел Тениенте" през 1945 г., при който загинаха 355 миньори и срутването на мината Сан Хосе през 2010 г., когато 33 работници останаха затрупани за 69 дни.

