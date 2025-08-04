Чилийски спасителни екипи потвърдиха, че са открили тялото на последния от петимата миньори, които бяха затрупани след земетресение с магнитуд 4,2 по Рихтер в мината "Ел Тениенте".

„Днес, в 15:30 часа, бе открит тялото на последния миньор затрупан в мината Ел Тениенте“, заяви местият прокурор Акилес Кубийос вчера пред чилийския вестник „Ел Меркурио“, след като спасителните екипи разчистиха подземните проходи.

Така броят на жертвите достигна шестима души, след като още един загина в деня на инцидента, който се случи в четвъртък в най-голямата медна мина в света.

Държавната компания за мед на Чили Codelco, която управлява мината, изрази „искрени съболезнования“ към семействата на жертвите.