Опустошителни мусонни дъждове причиниха жертви и разрушения в Пакистан
Непредсказуемостта и интензивността на мусонните дъждове са се увеличили през последните години поради климатичната криза.
Опустошителни мусонни дъждове причиниха жертви и разрушения в Пакистан
Метеорологичната служба прогнозира нови валежи и гръмотевични бури. / AP
4 август 2025

Най-малко 140 деца сред общо 299 души са загинали досега в инциденти, свързани с дъждовете, в Пакистан по време на текущия мусонен сезон, съобщи националната служба за управление на бедствия в страната.

Повече от 700 души също са били ранени, след като обилните дъждове предизвикаха внезапни наводнения и свлачища, започвайки от 26 юни, според Националната служба за управление на бедствия в неделя.

Почти половината от общия брой на жертвите са регистрирани в източната провинция Пенджаб, следвана от северозападната провинция Хайбер Пахтунхва (KP).

От 715 ранени, 239 са деца, 204 са жени, а 272 са мъже.

Метеорологичната служба прогнозира нова вълна от дъждове и гръмотевични бури в Пенджаб, KP и управляваната от Пакистан част на Кашмир от понеделник, което накара спасителните служби да се подготвят за възможни извънредни ситуации.

Мусонните дъждове често причиняват разрушения в Южна Азия, включително Пакистан; обаче тяхната непредсказуемост и интензивност са се увеличили през последните години поради климатичната криза.

