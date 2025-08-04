Най-малко 140 деца сред общо 299 души са загинали досега в инциденти, свързани с дъждовете, в Пакистан по време на текущия мусонен сезон, съобщи националната служба за управление на бедствия в страната.

Повече от 700 души също са били ранени, след като обилните дъждове предизвикаха внезапни наводнения и свлачища, започвайки от 26 юни, според Националната служба за управление на бедствия в неделя.

Почти половината от общия брой на жертвите са регистрирани в източната провинция Пенджаб, следвана от северозападната провинция Хайбер Пахтунхва (KP).

От 715 ранени, 239 са деца, 204 са жени, а 272 са мъже.