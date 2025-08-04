СВЯТ
2 мин. четене
Израелски крайнодесен министър води масово нахлуване на заселници в джамията Ал-Акса
Над 1300 незаконни заселници, подкрепени от въоръжена полиция, нахлуха в комплекса Ал-Акса, докато Бен-Гвир обяви еврейски претенции към мястото, предизвиквайки възмущение сред палестинците.
Израелски крайнодесен министър води масово нахлуване на заселници в джамията Ал-Акса
Архивна снимка от по-ранно нахлуване на крайнодесния израелски министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир в комплекса Ал-Акса. / AA
4 август 2025

Крайнодесният министър на националната сигурност на Израел, Итамар Бен-Гвир, поведе голяма група незаконни заселници в провокативен марш и масово нахлуване в комплекса на джамията Ал-Акса в окупирания Източен Йерусалим рано в неделя, съвпадащо с еврейското отбелязване на Тиша Б’Ав.

Според Йерусалимския ислямски вакъф, поне 1 251 незаконни израелски заселници са нахлули в комплекса на джамията в сутрешните часове, извършвайки талмудически ритуали, пеейки и танцувайки под тежка полицейска охрана.

Сред участниците беше и депутатът от партията Ликуд, Амит Халеви, който се присъедини към Бен-Гвир в това, което палестински официални лица нарекоха „безпрецедентна ескалация на политическа и религиозна провокация“, според новинарската агенция ВАФА.

Губернаторството на Йерусалим предупреди за сериозността на това мащабно, организирано нахлуване, наричайки го „систематично нарушение“ на свещеността на джамията Ал-Акса и правата на палестинските поклонници.

Нахлуването включваше нападения над мюсюлмански поклонници, журналисти и охранители на Ал-Акса.

В изявление от самия комплекс, Бен-Гвир заяви: „Храмовият хълм е за евреите и ние ще останем тук завинаги“, което предизвика широко осъждане.

Нахлуването се случи часове след като Бен-Гвир поведе друг незаконен марш на заселници през Стария град на Йерусалим след полунощ.

recommended

Събитията бяха организирани от екстремистки групи „Храмов хълм“, които призоваха за масово влизане в джамията Ал-Акса в неделя, за да отбележат Тиша Б’Ав, който те наричат „годишнина от разрушаването на храма“.

Губернаторството на Йерусалим определи тазгодишния Тиша Б’Ав като един от най-опасните дни за Ал-Акса, посочвайки плановете на групите да обявят 3 август за „най-големия ден на нахлувания“.

Изявлението добави, че пълното съгласуване на израелското правителство с незаконните заселнически групи насърчава усилията за промяна на религиозния и правния статут на джамията.

Джамията Ал-Акса е третото най-свещено място за мюсюлманите в света. Евреите наричат района Храмов хълм, твърдейки, че там са се намирали два еврейски храма в древността.

Израел окупира Източен Йерусалим, където се намира Ал-Акса, по време на Арабско-израелската война през 1967 г. През 1980 г. Израел анексира целия град, но този ход никога не е бил признат от международната общност.

ВИЖ ОЩЕ
Бивш шеф на Шин Бет: Нетаняху изостави заложниците, за да остане на власт
Судан обвинява Силите за бърза подкрепа (RSF) в екзекуция на над 31 цивилни
Испания и Португалия се надпреварват да възстановят електрозахранването
200 000 сирийски бежанци се завръщат у дома от Тюркие от декември насам
Тюркие отрича твърденията за отваряне на пристанища за гръцки кипърски кораби
Испания обявява извънредно положение след масово прекъсване на електрозахранването
Тюркие отхвърля дезинформацията за изпращане на оръжия на Пакистан
Музаммил Аюб Такур: „Индия иска светът да вярва, че всичко е наред в Кашмир“
Заподозреният за убийство в джамия във Франция е задържан в Италия
Путин благодари на севернокорейските войски за подкрепата им при превземането на Курск
Американски удари по център за задържане на мигранти убиха над 30 души в йеменския град Саада
Филипините отхвърлят претенцията на Китай за "суверенитет" върху спорен риф
САЩ ще скрият "оперативни" подробности за Йемен: CENTCOM
Северна Корея потвърждава разполагането на войски в руския Курск
Пакистанската армия убива 54 бойци, опитващи се да преминат границата от Афганистан
Разгледайте TRT Global. Споделете вашето мнение!
Contact us