Крайнодесният министър на националната сигурност на Израел, Итамар Бен-Гвир, поведе голяма група незаконни заселници в провокативен марш и масово нахлуване в комплекса на джамията Ал-Акса в окупирания Източен Йерусалим рано в неделя, съвпадащо с еврейското отбелязване на Тиша Б’Ав.

Според Йерусалимския ислямски вакъф, поне 1 251 незаконни израелски заселници са нахлули в комплекса на джамията в сутрешните часове, извършвайки талмудически ритуали, пеейки и танцувайки под тежка полицейска охрана.

Сред участниците беше и депутатът от партията Ликуд, Амит Халеви, който се присъедини към Бен-Гвир в това, което палестински официални лица нарекоха „безпрецедентна ескалация на политическа и религиозна провокация“, според новинарската агенция ВАФА.

Губернаторството на Йерусалим предупреди за сериозността на това мащабно, организирано нахлуване, наричайки го „систематично нарушение“ на свещеността на джамията Ал-Акса и правата на палестинските поклонници.

Нахлуването включваше нападения над мюсюлмански поклонници, журналисти и охранители на Ал-Акса.

В изявление от самия комплекс, Бен-Гвир заяви: „Храмовият хълм е за евреите и ние ще останем тук завинаги“, което предизвика широко осъждане.

Нахлуването се случи часове след като Бен-Гвир поведе друг незаконен марш на заселници през Стария град на Йерусалим след полунощ.