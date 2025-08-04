Крайнодесният министър на националната сигурност на Израел, Итамар Бен-Гвир, поведе голяма група незаконни заселници в провокативен марш и масово нахлуване в комплекса на джамията Ал-Акса в окупирания Източен Йерусалим рано в неделя, съвпадащо с еврейското отбелязване на Тиша Б’Ав.
Според Йерусалимския ислямски вакъф, поне 1 251 незаконни израелски заселници са нахлули в комплекса на джамията в сутрешните часове, извършвайки талмудически ритуали, пеейки и танцувайки под тежка полицейска охрана.
Сред участниците беше и депутатът от партията Ликуд, Амит Халеви, който се присъедини към Бен-Гвир в това, което палестински официални лица нарекоха „безпрецедентна ескалация на политическа и религиозна провокация“, според новинарската агенция ВАФА.
Губернаторството на Йерусалим предупреди за сериозността на това мащабно, организирано нахлуване, наричайки го „систематично нарушение“ на свещеността на джамията Ал-Акса и правата на палестинските поклонници.
Нахлуването включваше нападения над мюсюлмански поклонници, журналисти и охранители на Ал-Акса.
В изявление от самия комплекс, Бен-Гвир заяви: „Храмовият хълм е за евреите и ние ще останем тук завинаги“, което предизвика широко осъждане.
Нахлуването се случи часове след като Бен-Гвир поведе друг незаконен марш на заселници през Стария град на Йерусалим след полунощ.
Събитията бяха организирани от екстремистки групи „Храмов хълм“, които призоваха за масово влизане в джамията Ал-Акса в неделя, за да отбележат Тиша Б’Ав, който те наричат „годишнина от разрушаването на храма“.
Губернаторството на Йерусалим определи тазгодишния Тиша Б’Ав като един от най-опасните дни за Ал-Акса, посочвайки плановете на групите да обявят 3 август за „най-големия ден на нахлувания“.
Изявлението добави, че пълното съгласуване на израелското правителство с незаконните заселнически групи насърчава усилията за промяна на религиозния и правния статут на джамията.
Джамията Ал-Акса е третото най-свещено място за мюсюлманите в света. Евреите наричат района Храмов хълм, твърдейки, че там са се намирали два еврейски храма в древността.
Израел окупира Източен Йерусалим, където се намира Ал-Акса, по време на Арабско-израелската война през 1967 г. През 1980 г. Израел анексира целия град, но този ход никога не е бил признат от международната общност.