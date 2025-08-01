Законодателите на Ел Салвадор приеха конституционна реформа, за да премахнат ограниченията за президентския мандат и да позволят на настоящия лидер Наиб Букеле, който се радва на подкрепата на мнозинството в парламента, безсрочно преизбиране.

Конституционната поправка, преразгледана по ускорена процедура и която удължава мандатите от пет на шест години, беше приета с 57 гласа срещу 3, в четвъртък.

Депутатът Ана Фигероа от партията „Нови идеи“ на Букеле, която доминира в Конгреса предложи изменение в пет члена от Конституцията.

Предложението включваше и премахнето на балотажите, където се натпреварваха двамата кандидати спечелили най-много гласове.

Партията „Нови идеи“ и съюзниците им в парламента бързо одобриха предложенията със свръх мнозинство, с което разполагат.

Букеле спечели втори мандат миналата година въпреки ясната забрана в конституцията на страната. Върховният съд на Ел Салвадор, съставен от съдии, подкрепяни от Букеле, постанови през 2021 г., че е човешкото право на лидера да се кандидатира отново.

Борба с уличните банди