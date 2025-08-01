СВЯТ
Парламентът на Ел Салвадор отвари вратата за президента Найиб Букеле да изкара още един мандат
Президентът на Ел Салвадор Наиб Букеле / Reuters
1 август 2025

Законодателите на Ел Салвадор приеха конституционна реформа, за да премахнат ограниченията за президентския мандат и да позволят на настоящия лидер Наиб Букеле, който се радва на подкрепата на мнозинството в парламента, безсрочно преизбиране.

Конституционната поправка, преразгледана по ускорена процедура и която удължава мандатите от пет на шест години, беше приета с 57 гласа срещу 3, в четвъртък.

Депутатът Ана Фигероа от партията „Нови идеи“ на Букеле, която доминира в Конгреса предложи изменение в пет члена от Конституцията.

Предложението включваше и премахнето на балотажите, където се натпреварваха двамата кандидати спечелили най-много гласове.

Партията „Нови идеи“ и съюзниците им в парламента бързо одобриха предложенията със свръх мнозинство, с което разполагат.

Букеле спечели втори мандат миналата година въпреки ясната забрана в конституцията на страната. Върховният съд на Ел Салвадор, съставен от съдии, подкрепяни от Букеле, постанови през 2021 г., че е човешкото право на лидера да се кандидатира отново.

Борба с уличните банди

Фигероа заяви в четвъртък, че федералните депутати и кметове вече могат да се стремят към преизбиране толкова пъти, колкото искат.

"Всички те имаха възможност за преизбиране с общо гласуване, единственото изключение досега беше президентството", каза Фигероа.

Тя също така предложи настоящият мандат на Букеле, насрочен за 1 юни 2029 г., да завърши на 1 юни 2027 г., за да се синхронизират изборите през 2027 г., тъй като президентските, законодателните и общинските избори в момента са насрочени. Това би позволило на Букеле да се кандидатира за по-дълъг мандат две години по-рано.

Букеле е много популярен, до голяма степен заради ожесточената си борба срещу мощните улични банди в страната.

Избирателите са склонни да пренебрегнат доказателства, че неговата администрация, подобно на други преди нея, е преговаряла с бандите, преди да поиска извънредно положение, което е суспендирало някои конституционни права и е позволило на властите да арестуват и затворят десетки хиляди хора.

Неговият успех в областта на сигурността и политиката вдъхнови имитатори в региона, които се стремят да възпроизведат неговия стил.

