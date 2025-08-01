Сирийският министър на информацията Хамза Мустафа заяви, че Израел се опитва да раздели Сирия, като подкрепя друзекия лидер Хикмат ал-Хиджри в град Суейда, с цел създаване на кантонен стил на управление в южната част на страната.

"Израел не желае съществуването на обединена и стабилна Сирия. Той продължава политиката си на поддържане на страната разпокъсана и нестабилна. За съжаление, някои вътрешни актьори правещи си дребнави сметки също служат на израелските политики," каза Мустафа в интервю за Анадолската агенция.

Той отбеляза, че скорошното примирие в Суейда е постигнато чрез посредничеството на САЩ и няколко други държави.

"Особено след израелските атаки срещу Дамаск, се създаде основа за търсене на политическо решение. Политическите решения, предложени в Суейда, бяха тези, предложени от държавата," добави той.

Мустафа подчерта, че правителството няма намерение да започва военна операция в Суейда и вместо това е провело разговори през последните шест месеца с политически и въоръжени фракции, включително групата на Хиджри. Отстъпките включват разрешение на местната младеж да поддържа реда.

Той каза, че нарастващото напрежение между друзите и бедуински племена е принудило правителството в Дамаск да избира между намеса или да остане неутрално.

"В този контекст военната намеса в Суейда не беше планирана операция," каза той.

Примирието, добави Мустафа, не е просто писмено споразумение, а се основава на взаимно разбирателство.