Сирийският министър на информацията Хамза Мустафа заяви, че Израел се опитва да раздели Сирия, като подкрепя друзекия лидер Хикмат ал-Хиджри в град Суейда, с цел създаване на кантонен стил на управление в южната част на страната.
"Израел не желае съществуването на обединена и стабилна Сирия. Той продължава политиката си на поддържане на страната разпокъсана и нестабилна. За съжаление, някои вътрешни актьори правещи си дребнави сметки също служат на израелските политики," каза Мустафа в интервю за Анадолската агенция.
Той отбеляза, че скорошното примирие в Суейда е постигнато чрез посредничеството на САЩ и няколко други държави.
"Особено след израелските атаки срещу Дамаск, се създаде основа за търсене на политическо решение. Политическите решения, предложени в Суейда, бяха тези, предложени от държавата," добави той.
Мустафа подчерта, че правителството няма намерение да започва военна операция в Суейда и вместо това е провело разговори през последните шест месеца с политически и въоръжени фракции, включително групата на Хиджри. Отстъпките включват разрешение на местната младеж да поддържа реда.
Той каза, че нарастващото напрежение между друзите и бедуински племена е принудило правителството в Дамаск да избира между намеса или да остане неутрално.
"В този контекст военната намеса в Суейда не беше планирана операция," каза той.
Примирието, добави Мустафа, не е просто писмено споразумение, а се основава на взаимно разбирателство.
"Примирието може да се разгледа в три етапа. Първо, спиране на сблъсъците и изтегляне на силите за сигурност от центъра на града. Вторият етап включва премахване на племенните групи от града и преразпределение на държавата в селските райони. Накрая, осигуряване на основни нужди, включително доставка на гориво и храна, както и ремонт на комуникационната и интернет инфраструктура.
"Въпреки че елементи, свързани с Хиджри, се опитаха да нарушат примирието през първите дни, то се стабилизира през втория и третия ден," каза той.
Отхвърляне на твърденията за блокада на помощите
Мустафа заяви, че държавата продължава да доставя хуманитарна помощ на Суейда и не действа от сектантска или общностна перспектива.
"Хиджри и подобни групи се опитват да оформят свои собствени разкази със сепаратистки и тесногръди подходи. Те действат така, сякаш са отговорни за доставката на помощ. Въпреки че има трудности в търговията, хуманитарната помощ никога не е била прекъсвана," каза той.
Той обвини групата на Хиджри в монополизиране на помощите, за да укрепи своето влияние.
"Хиджри застрашава бъдещето на Суейда. Разкази като 'обсада на помощите' са неприемливи за всеки истински сириец. Чрез контролиране на държавните доставки на помощ, те ги използват, за да купуват лоялност и да наказват опонентите."