Най-голямата пакистанска компания за рафиниране на петрол Cnergyico ще внесе един милион барела петрол от световния търговец на стоки Vitol, през октомври, заяви заместник-председателят на компанията Усама Куреши пред Реутерс, кото подчерта, че това е първата покупка на американски суров петрол от страната след историческо търговско споразумение със САЩ.

Корабът с американски суров петрол West Texas Intermediate (WTI) ще бъде натоварен в Хюстън този месец и се очаква да пристигне в Карачи през втората половина на октомври, уточни Куреши.

"Това е тестова партида като част от дългосрочното ни споразумение с Vitol. Ако се окаже търговски жизнеспособна и достъпна, ще можем да внасяме поне една партида на месец“, каза той, уточнявайки, че пратката не е предназначена за препродажба.

Споразумението е резултат от месеци на преговори, които започнаха през април, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че ще наложи 29% мита върху вноса от Пакистан.

Куреши каза, че пакистанските финансови и петролни министерства са насърчили местните рафинерии да проучват вноса на суров петрол от САЩ след обявяването на митата през април.

Vitol не отговори веднага на запитване за коментар, изпратено извън работното време.

В четвъртък Пакистан приветства търговско споразумение постигнато със САЩ, които са най-големият му експортен пазар и заяви, че споразумението ще увеличи инвестициите. Белият дом заяви в четвъртък, че САЩ ще наложат 19% мито върху вноса от Пакистан.

Като ключов съюзник на Китай, Пакистан започна да затопля отношенията си с Тръмп, след като той заплаши с високи мита. Страната отдаде заслуга на американската дипломатическа намеса за прекратяването на последните ваенни действия със съседна Индия и номинира Тръмп за Нобелова награда за мир.

Свързани TRT Global - Pakistan says trade deal with US 'very close' to final stage

‘Огромни петролни резерви’