Тюркийе разшири своите защитени морски зони в отговор на скорошното обявяване от страна на Гърция на два нови морски парка в Йонийско и Егейско море.

Анкара официално обяви две нови защитени морски зони: една край бреговете на Гьокчеада в Северно Егейско море и друга край бреговете на Финике в Средиземно море.

Тези зони са интегрирани в Националната карта за морско пространствено планиране на Тюркийе, която е регистрирана в Междуправителствената океанографска комисия (IOC) към ЮНЕСКО.

Според турски официални лица, новообявените зони имат за цел да защитят морската среда, като същевременно позволяват икономически дейности като риболов и туризъм да продължат.

Декларациите са координирани от Министерството на външните работи в сътрудничество с релевантни институции и с участието на Националния изследователски център за морско право (DEHUKAM) към Анкарския университет.

Освен това Тюркийе създаде Координационен съвет за морско пространствено планиране, който ще оценява екологичното въздействие на морските дейности и ще подобрява координацията между правителствените органи под надзора на Министерството на външните работи.