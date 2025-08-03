ТЮРКИЙЕ
Тюркийе разширява своите защитени морски зони в отговор на гръцките морски паркове
След обявяването от Гърция на два морски парка в Йонийско и Егейско море, Тюркийе затвърждава позицията си срещу едностранни действия в морските зони.
Кораб на турската брегова охрана патрулира в Егейско море. / Reuters
3 август 2025

Тюркийе разшири своите защитени морски зони в отговор на скорошното обявяване от страна на Гърция на два нови морски парка в Йонийско и Егейско море.

Анкара официално обяви две нови защитени морски зони: една край бреговете на Гьокчеада в Северно Егейско море и друга край бреговете на Финике в Средиземно море.

Тези зони са интегрирани в Националната карта за морско пространствено планиране на Тюркийе, която е регистрирана в Междуправителствената океанографска комисия (IOC) към ЮНЕСКО.

Според турски официални лица, новообявените зони имат за цел да защитят морската среда, като същевременно позволяват икономически дейности като риболов и туризъм да продължат.

Декларациите са координирани от Министерството на външните работи в сътрудничество с релевантни институции и с участието на Националния изследователски център за морско право (DEHUKAM) към Анкарския университет.

Освен това Тюркийе създаде Координационен съвет за морско пространствено планиране, който ще оценява екологичното въздействие на морските дейности и ще подобрява координацията между правителствените органи под надзора на Министерството на външните работи.

Тюркийе по-рано изрази възражения срещу скорошното обявяване от страна на Гърция на два нови морски парка в Йонийско и Егейско море, предупреждавайки, че този ход може да накърни нейните права в спорни зони на Егейско море.

Докато морските паркове обикновено се създават за защита на морските екосистеми, Анкара заяви, че решението може да има последици за суверенитета на определени географски образувания в Егейско море, особено островчета и скали, които не са прехвърлени на Гърция съгласно международни договори.

В изявление, издадено на 21 юли 2025 г., Министерството на външните работи на Тюркийе заяви, че такива едностранни стъпки целят да създадат свършен факт в региона. Министерството по-рано изрази подобни опасения в изявление от 9 април 2024 г.

Анкара поддържа, че тези действия нямат правна стойност и не засягат законните права и интереси на Турция в Егейско море.

Тюркийе заяви, че нейните действия са в съответствие с международното морско право и призова за регионално сътрудничество в управлението на полузатворени морета като Егейско море.

Тюркийе също така призова Гърция да действа в рамките на Декларацията от Атина за приятелски отношения и добросъседство, подписана от президента Реджеп Тайип Ердоган и премиера Кириакос Мицотакис на 7 декември 2023 г.

