Висш представител на Хамас обвини израелския премиер Бенямин Нетаняху в опит да убие израелски заложници в Газа чрез глад, след като не е успял да ги намери и убие с въздушни удари.
В изявление, направено в неделя, членът на Политическото бюро на Хамас Иззат ал-Ришк заяви, че политиката на глад и жажда, наложена от Нетаняху и „нацисткото правителство“ върху населението на Газа, сега засяга и израелските заложници. Той възложи пълната отговорност за тяхното състояние върху израелското правителство.
Ал-Ришк заяви, че палестинските съпротивителни сили се отнасят към израелските заложници в съответствие с религиозните и хуманитарните принципи, като споделят своята храна и вода с тях, както правят и с останалото палестинско население.
Той припомни, че при предишни размени на пленници израелските заложници са били освобождавани в добро физическо и психическо здраве, но сега, по думите му, те страдат от глад, слабост и загуба на тегло — също както обсадените жители на Газа.
Нетаняху е наложил потисничество върху народа на Газа, което обхваща и пленниците, като се опитва да ги дисциплинира чрез жесток глад, каза Ал-Ришк.
Ал-Ришк твърди, че политиката на глад в Газа е част от стратегията на Нетаняху за разрешаване на въпроса със заложниците.
„Когато Нетаняху не успя да намери заложниците и да ги убие с въздушни удари, сега се опитва да реши въпроса, като ги остави да гладуват“, каза той.
Според израелските власти около 50 израелци остават в плен в Газа, като се смята, че 20 от тях са все още живи. Междувременно Израел държи над 10 800 палестински затворници, много от които са подложени на изтезания, глад и медицинска небрежност, според палестински и израелски правозащитни групи.
Глад и геноцид
По-рано днес, палестинското Министерство на здравеопазването съобщи, че още шестима палестинци са починали от глад в блокираната ивица, с което броят на жертвите от глад от октомври 2023 г. насам достигна 175, като 93 са деца.
Израел е убил близо 61 000 палестинци, предимно жени и деца, в своята кървава офанзива в обсадената територия.
Според официалната палестинска информационна агенция WAFA около 11 000 палестинци се смятат за погребани под руините на разрушени домове.
Експерти обаче твърдят, че действителният брой на жертвите значително надвишава докладваното от властите в Газа, като се оценява, че може да достигне около 200 000.
В хода на геноцида Израел е превърнал по-голямата част от блокираната територия в руини и на практика е изселил цялото ѝ население.
През ноември миналата година Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на Нетаняху и бившия му министър на отбраната Йоав Галант за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършвани в Газа.
Израел също е изправен пред дело за геноцид в Международния съд за водената от него война срещу Газа.