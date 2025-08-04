Висш представител на Хамас обвини израелския премиер Бенямин Нетаняху в опит да убие израелски заложници в Газа чрез глад, след като не е успял да ги намери и убие с въздушни удари.

В изявление, направено в неделя, членът на Политическото бюро на Хамас Иззат ал-Ришк заяви, че политиката на глад и жажда, наложена от Нетаняху и „нацисткото правителство“ върху населението на Газа, сега засяга и израелските заложници. Той възложи пълната отговорност за тяхното състояние върху израелското правителство.

Ал-Ришк заяви, че палестинските съпротивителни сили се отнасят към израелските заложници в съответствие с религиозните и хуманитарните принципи, като споделят своята храна и вода с тях, както правят и с останалото палестинско население.

Той припомни, че при предишни размени на пленници израелските заложници са били освобождавани в добро физическо и психическо здраве, но сега, по думите му, те страдат от глад, слабост и загуба на тегло — също както обсадените жители на Газа.

Нетаняху е наложил потисничество върху народа на Газа, което обхваща и пленниците, като се опитва да ги дисциплинира чрез жесток глад, каза Ал-Ришк.

Ал-Ришк твърди, че политиката на глад в Газа е част от стратегията на Нетаняху за разрешаване на въпроса със заложниците.

„Когато Нетаняху не успя да намери заложниците и да ги убие с въздушни удари, сега се опитва да реши въпроса, като ги остави да гладуват“, каза той.

Според израелските власти около 50 израелци остават в плен в Газа, като се смята, че 20 от тях са все още живи. Междувременно Израел държи над 10 800 палестински затворници, много от които са подложени на изтезания, глад и медицинска небрежност, според палестински и израелски правозащитни групи.