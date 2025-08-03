СВЯТ
Земетресението в Камчатка е свързано с рядко изригване на вулкан след 600 години
Първото изригване на вулкана Крашенинников за приблизително 600 години беше наблюдавано през нощта, като е възможно да е свързано с мощното земетресение в Далечния изток на Русия от миналата седмица, което също предизвика предупреждения за цунами.
Вълни цунами заляха район след мощно земетресение с магнитуд 8,8 по скалата на Рихтер, което удари североизточния руски полуостров Камчатка. / Reuters
3 август 2025

Изригването на вулкана Крашениников на Камчатка през нощта, първото за последните 600 години, може да е свързано с мощното земетресение, което разтърси Далечния изток на Русия миналата седмица, съобщиха руската държавна агенция РИА и учени в неделя.

„Това е първото исторически потвърдено изригване на вулкана Крашениников за последните 600 години“, цитира РИА Олга Гирина, ръководител на Камчатския екип за реакция при вулканични изригвания.

Тя добави, че изригването може да е свързано със земетресението в сряда, което предизвика предупреждения за цунами дори в далечни райони като Френска Полинезия и Чили, и бе последвано от изригване на вулкана Ключевской, най-активния вулкан на Камчатския полуостров.

В канала на Института по вулканология и сеизмология в Telegram, Гирина посочи, че последното изтичане на лава от Крашениников е било през 1463 година – плюс/минус 40 години – и оттогава не е известно друго изригване.

Камчатският клон на руското министерство за извънредни ситуации съобщи, че след изригването на вулкана е регистриран стълб от пепел, издигащ се на височина до 6000 метра (3,7 мили).

Самият вулкан е с височина 1856 метра.

„Облакът от пепел се е насочил на изток, към Тихия океан. По пътя му няма населени места“, съобщиха от министерството в Telegram.

Изригването на вулкана е получило оранжев авиационен код, което означава повишен риск за въздухоплаването, уточниха от министерството.

