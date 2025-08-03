Изригването на вулкана Крашениников на Камчатка през нощта, първото за последните 600 години, може да е свързано с мощното земетресение, което разтърси Далечния изток на Русия миналата седмица, съобщиха руската държавна агенция РИА и учени в неделя.

„Това е първото исторически потвърдено изригване на вулкана Крашениников за последните 600 години“, цитира РИА Олга Гирина, ръководител на Камчатския екип за реакция при вулканични изригвания.

Тя добави, че изригването може да е свързано със земетресението в сряда, което предизвика предупреждения за цунами дори в далечни райони като Френска Полинезия и Чили, и бе последвано от изригване на вулкана Ключевской, най-активния вулкан на Камчатския полуостров.

В канала на Института по вулканология и сеизмология в Telegram, Гирина посочи, че последното изтичане на лава от Крашениников е било през 1463 година – плюс/минус 40 години – и оттогава не е известно друго изригване.

Камчатският клон на руското министерство за извънредни ситуации съобщи, че след изригването на вулкана е регистриран стълб от пепел, издигащ се на височина до 6000 метра (3,7 мили).