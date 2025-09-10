Полша съобщи, че е свалила обекти от типа дронове, които многократно са нарушавали въздушното ѝ пространство по време на руски удари срещу украински цели.
„В резултат на днешната атака на Руската федерация върху украинска територия, имаше безпрецедентно нарушение на полското въздушно пространство от обекти от типа дронове“, съобщи Оперативното командване на полските въоръжени сили в сряда в социалната мрежа X.
Според тях това действие „създава реална заплаха“ за страната и полските сили са използвали оръжие срещу нарушителите. Полски и съюзнически радари са проследили няколко десетки обекта, като някои безпилотни летателни апарати (БЛА), които са нарушили въздушното пространство, са представлявали заплаха и са били свалени.
Властите наредиха на жителите в най-застрашените региони — Подляско, Мазовецко и Люблинско воеводства — да останат по домовете си, докато военните операции продължават.
„Подчертаваме, че военните операции продължават и апелираме хората да останат по домовете си“, се казва в съобщението.
Търсене на свалени дронове
Полският премиер Доналд Туск потвърди, че операцията е в ход и че армията използва оръжие срещу обектите. Той заяви, че е в постоянна връзка с президента Карол Навроцки и министъра на отбраната Владислав Косиняк-Камиш.
Туск също така информира генералния секретар на НАТО Марк Рюте за текущата ситуация и предприетите мерки относно обектите, нарушаващи въздушното пространство.
Косиняк-Камиш заяви, че Полша е в постоянен контакт с командването на НАТО. Той добави, че Териториалните отбранителни сили са активирани за наземно търсене на свалените дронове.
Затваряне на летища
Полша също така затвори основни летища, включително Варшавското международно летище, Модлин, Люблин и Жешув-Ясионка, поради създалата се ситуация със сигурността. Авиационни известия потвърдиха затварянето на летищата по време на текущите операции.
Туск обеща „решителни действия“ срещу нарушенията на въздушното пространство, заявявайки в петък, че Полша ще „реагира много решително на такива провокации“.
Дрон удари жилищна сграда
Дрон удари жилищна сграда в източния полски град Вирики, но няма пострадали, съобщи частният телевизионен канал Polsat News, позовавайки се на местната полиция.
Русия също под атака
Руските противовъздушни единици са унищожили 122 украински дрона през нощта, съобщи агенция РИА, позовавайки се на данни от руското министерство на отбраната.
Украйна призовава за силен отговор
Лидерът на Русия ескалира войната си срещу Украйна и тества Запада, заяви Киев в сряда, след като дронове, нарушаващи полското въздушно пространство, бяха свалени.
„Руските дронове, които летят в Полша по време на масираната атака срещу Украйна, показват, че (руският президент Владимир) Путин усеща безнаказаността си, защото не беше адекватно наказан за предишните си престъпления“, написа украинският външен министър Андрий Сибига в X.
„Путин просто продължава да ескалира, разширява войната си и тества Запада“, добави Сибига. „Колкото по-дълго не среща сила в отговор, толкова по-агресивен става.“
„Слаб отговор сега ще провокира Русия още повече — и тогава руските ракети и дронове ще летят още по-далеч в Европа“, заключи той.