Полша съобщи, че е свалила обекти от типа дронове, които многократно са нарушавали въздушното ѝ пространство по време на руски удари срещу украински цели.

„В резултат на днешната атака на Руската федерация върху украинска територия, имаше безпрецедентно нарушение на полското въздушно пространство от обекти от типа дронове“, съобщи Оперативното командване на полските въоръжени сили в сряда в социалната мрежа X.

Според тях това действие „създава реална заплаха“ за страната и полските сили са използвали оръжие срещу нарушителите. Полски и съюзнически радари са проследили няколко десетки обекта, като някои безпилотни летателни апарати (БЛА), които са нарушили въздушното пространство, са представлявали заплаха и са били свалени.

Властите наредиха на жителите в най-застрашените региони — Подляско, Мазовецко и Люблинско воеводства — да останат по домовете си, докато военните операции продължават.

„Подчертаваме, че военните операции продължават и апелираме хората да останат по домовете си“, се казва в съобщението.

Търсене на свалени дронове

Полският премиер Доналд Туск потвърди, че операцията е в ход и че армията използва оръжие срещу обектите. Той заяви, че е в постоянна връзка с президента Карол Навроцки и министъра на отбраната Владислав Косиняк-Камиш.

Туск също така информира генералния секретар на НАТО Марк Рюте за текущата ситуация и предприетите мерки относно обектите, нарушаващи въздушното пространство.

Косиняк-Камиш заяви, че Полша е в постоянен контакт с командването на НАТО. Той добави, че Териториалните отбранителни сили са активирани за наземно търсене на свалените дронове.

Затваряне на летища