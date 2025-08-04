Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че неговият специален пратеник Стив Уиткоф ще посети Русия през тази седмица за срещи с руското ръководство, дни преди крайния срок, който Вашингтон даде на Москва, да сключи споразумение с Украйна или да се изправи пред допълнителни санкции.

Говорейки пред репортери в неделя, Тръмп също така заяви, че е наредил две ядрени подводници да бъдат разположени в "подходящите региони" след "провокационни изказвания на бившия руски президент Дмитрий Медведев.

Тръмп не уточни дали става дума за подводници с ядрено задвижване или с ядрено въоръжение. Той също така не разкри тяхното месторазположение, които остават тайна на американската армия.

Ядреното напрежение се озостри на фона на крайния срок, определен от Тръмп, че Русия разполага с "10 дни" да постигне споразумение за прекратяване на огъня с Украйна, или ще ѝ бъдат наложени нови санкции.

Републиканският лидер на САЩ заяви, че Уиткоф може да посети Русия вероятно в сряда или в четвъртък.

От началото на мандата на Доналд Тръмп Стив Уиткоф се е срещал няколко пъти с руският президент Владимир Путин като част от усилията на американския президент да сложи край на конфликта в Украйна и да подобри отношенията между двете суперсили.

Когато репортери попитаха На въпрос на репортери какво ще е посланието на Уиткоф към Русия и дали има нещо, което руската страна може да направи, за да избегне санкциите Тръмп отговори: "Да, да се постигне сделка, в която хората да спрат да бъдат убивани".

‘Вторични мита’

Тръмп по-рано заплаши, че новите мерки могат да включват така наречените вторични мита, които може да бъдат наложени срещу важни търговски партньори на Русия като Китай и Индия и биха могли да причинят както финансови проблеми за Москва, така и значителни смущения в международен план.

Въпреки натиска от Вашингтон, Русия продължава офанзивата си срещу своя про-западен съсед.

Путин заяви в петък, че Владимир Путин заяви, че иска мир, но че исканията му за прекратяване на продължилия повече от три години конфликт остават непроменени.иска мир, но че изискванията му за прекратяване на почти тригодишния конфликт остават "непроменени."

"Нуждаем се от траен и стабилен мир на солидни основи, който да удовлетворява както Русия, така и Украйна, и да гарантира сигурността на двете страни," каза Путин пред репортери.