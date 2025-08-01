دونالد ترامپ، رئیس‌ جمهور ایالات متحده از رهبران فرانسه، بریتانیا و کانادا به دلیل اعلام برنامه ‌هایشان برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین در ماه سپتامبر ابراز نارضایتی کرده است. کارولین لیویت، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، این موضوع را اعلام کرد.

به گفته لیویت، ترامپ اکنون نسبت به این تلاش‌ ها انتقادی‌ تر شده و معتقد است که این اقدام به معنای «پاداش دادن به حماس در زمانی است که حماس مانع اصلی برای آتش‌بس و آزادی تمامی گروگان‌ ها است.»

اعلامیه‌ های اخیر برخی از نزدیک ‌ترین متحدان واشنگتن تنها موضع رئیس ‌جمهور امریکا را در برابر این حرکت سخت ‌تر کرده است.

در حالی که ترامپ کانادا را به دلیل اعلام قصد خود برای به رسمیت شناختن دولت فلسطین در نشست سازمان ملل در ماه سپتامبر به شدت مورد انتقاد قرار داده است، انتقاد او از امانوئل مکرون، رئیس ‌جمهور فرانسه و کی‌یر استارمر، نخست‌ وزیر بریتانیا، ملایم‌ تر بوده است.

ترامپ تصمیم مکرون را که هفته گذشته باعث شد کشورهای دیگر نیز به فکر اقدامات مشابه بیفتند، بی ‌اهمیت دانسته و گفته است که این بیانیه «اهمیتی ندارد» و «وزن زیادی ندارد.»

استارمر این هفته اعلام کرد که بریتانیا در ماه سپتامبر به طور رسمی دولت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت، مگر اینکه اسرائیل گام‌ های «اساسی» از جمله موافقت با آتش‌بس در غزه بردارد.

در پاسخ به تصمیم بریتانیا پس از سفر به اسکاتلند و گفتگو با استارمر، ترامپ گفت که «صادقانه بگویم، من در این اردوگاه نیستم.»

کانادا این هفته به آخرین کشور غربی تبدیل شد که قصد خود را برای به رسمیت شناختن فلسطین اعلام کرد.