جهان 6 دقیقه مطالعه آیا ترامپ یک توسعه طلب است؟ آیا ترامپ یک توسعه طلب است؟ قبل از تحلیف‌اش در 20 جنوری، رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، دونالد ترامپ نظریات جسورانه توسعه طلبانه را که یادآور گذشته مداخله گرایانه امریکا است، مطرح کرد

FILE PHOTO: U.S. President Trump signs an executive order in the Oval Office, at the White House / Reuters