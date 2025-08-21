اردوی اسرائیل ۶۳ ساحه باستانی فلسطینی در کرانه باختری اشغالی را به عنوان «سایت های میراثی اسرائیل» اعلام کرده است. این اقدام، به گفته یک مؤسسه تحقیقاتی فلسطینی، نقض آشکار قوانین بینالمللی و تعهدات جهانی محسوب می شود.
این موضوع روز چهارشنبه در گزارشی از سوی مؤسسه تحقیقات کاربردی-بیت المقدس (Applied Research Institute-Jerusalem - ARIJ)، یک سازمان غیر دولتی، تحت عنوان «سایت های باستانی در ولایت نابلس: میدان باز برای برنامه های تصرف اسرائیل» که توسط خبرگزاری آنادولو بررسی شده، بیان شد.
گزارش اشاره می کند در کرانه باختری اشغالی ۶۳ ساحه به عنوان «سایت های تاریخی و باستانی اسرائیل» طبقه بندی شده اند.
در این گزارش آمده است که ۵۹ ساحه از این سایت ها در ولایت نابلس، سه ساحه در ولایت رامالله و یک ساحه در ولایت سلفیت موقعیت دارند.
این گزارش استدلال می کند که هدفگیری سایت های باستانی فلسطینی توسط اسرائیل در کرانه باختری اشغالی «صرفاً یک اقدام اداری یا قانونی نیست، بلکه بخشی از یک سیاست سیستماتیک برای تصرف میراث فلسطینی است.»
همچنین اضافه شده است که این اقدام بخشی از «بازتعریف هویت میراثی فلسطینی به نفع روایت اسرائیلی است، به ویژه که اکثر سایت های هدف گیری شده در نزدیکی پایگاه های اسرائیلی، شهرک ها یا دیگر مناطق استعماری قرار دارند — به خصوص در ولایت نابلس.»
این گزارش تأکید می کند که «طبقه بندی این سایت های باستانی و تاریخی فلسطینی به عنوان 'اسرائیلی' نقض آشکار قوانین بینالمللی، تخطی فاحش از تعهدات جهانی و تهدید مستقیم برای هویت ملی فلسطینی است.»
استفاده برای شهرک های اسرائیلی
مؤسسه ARIJ همچنین گفته است که «مقامات اشغالگر اسرائیل بیش از ۲۴۰۰ ساحه باستانی فلسطینی در کرانه باختری اشغالی را به عنوان سایت های اسرائیلی طبق هبندی کرده اند.»
این مؤسسه اشاره کرده است که در حالی که مقامات اسرائیلی برخی مناطق را به عنوان نیازمند 'حفاظت و نگهداری' اعلام می کنند، در عمل «از این مناطق برای تصرف گسترده زمین های فلسطینی به بهانه حفاظت از میراث استفاده می شود.»
«بعداً بسیاری از این مناطق برای استفاده شهرک های اسرائیلی، پایگاه ها و تأسیسات نظامی و همچنین امکانات گردشگری و تفریحی که تنها به نفع شهرک نشینان و بازدیدکنندگان اسرائیلی است، تبدیل می شوند.»
بر اساس گزارش های فلسطینی، تا پایان سال ۲۰۲۴، تعداد شهرک نشینان غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی به حدود ۷۷۰ هزار نفر رسیده است که در ۱۸۰ شهرک و ۲۵۶ پایگاه، از جمله ۱۳۸ پایگاه کشاورزی و مالداری، توزیع شده اند.
وزارت صحت فلسطین گزارش داده است که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، در کرانه باختری اشغالی حداقل ۱۰۱۴ فلسطینی کشته و بیش از ۷۰۰۰ نفر توسط نیروهای اسرائیلی و شهرک نشینان غیرقانونی زخمی شده اند.
دادگاه بینالمللی عدالت در یک نظر مشورتی در ماه جولای گذشته، اشغال سرزمینهای فلسطینی توسط اسرائیل را غیرقانونی اعلام کرد و خواستار تخلیه تمامی شهرکهای غیرقانونی در کرانه باختری و بیتالمقدس شرقی شد.