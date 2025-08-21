استفاده برای شهرک‌ های اسرائیلی

مؤسسه ARIJ همچنین گفته است که «مقامات اشغالگر اسرائیل بیش از ۲۴۰۰ ساحه باستانی فلسطینی در کرانه باختری اشغالی را به عنوان سایت‌ های اسرائیلی طبق ه‌بندی کرده ‌اند.»

این مؤسسه اشاره کرده است که در حالی که مقامات اسرائیلی برخی مناطق را به عنوان نیازمند 'حفاظت و نگهداری' اعلام می‌ کنند، در عمل «از این مناطق برای تصرف گسترده زمین‌ های فلسطینی به بهانه حفاظت از میراث استفاده می ‌شود.»

«بعداً بسیاری از این مناطق برای استفاده شهرک‌ های اسرائیلی، پایگاه‌ ها و تأسیسات نظامی و همچنین امکانات گردشگری و تفریحی که تنها به نفع شهرک ‌نشینان و بازدیدکنندگان اسرائیلی است، تبدیل می‌ شوند.»

بر اساس گزارش‌ های فلسطینی، تا پایان سال ۲۰۲۴، تعداد شهرک ‌نشینان غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی به حدود ۷۷۰ هزار نفر رسیده است که در ۱۸۰ شهرک و ۲۵۶ پایگاه، از جمله ۱۳۸ پایگاه کشاورزی و مالداری، توزیع شده ‌اند.

وزارت صحت فلسطین گزارش داده است که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، در کرانه باختری اشغالی حداقل ۱۰۱۴ فلسطینی کشته و بیش از ۷۰۰۰ نفر توسط نیروهای اسرائیلی و شهرک ‌نشینان غیرقانونی زخمی شده ‌اند.

دادگاه بین‌المللی عدالت در یک نظر مشورتی در ماه جولای گذشته، اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل را غیرقانونی اعلام کرد و خواستار تخلیه تمامی شهرک‌های غیرقانونی در کرانه باختری و بیت‌المقدس شرقی شد.