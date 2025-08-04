به گزارش رسانه‌ های دولتی ایران، شورای عالی امنیت ملی این کشور تأسیس شورای دفاع ملی را تصویب کرده است. این تصمیم پس از یک درگیری کوتاه با اسرائیل در ماه جون اتخاذ شد که به عنوان بزرگ ‌ترین چالش نظامی ایران از زمان جنگ دهه ۱۹۸۰ با عراق به شمار می ‌رود.

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در روز یکشنبه اعلام کرد: «نهاد جدید دفاعی برنامه ‌های دفاعی را بررسی کرده و توانمندی‌ های نیرو های مسلح ایران را به صورت متمرکز تقویت خواهد کرد.»

ریاست این شورا بر عهده مسعود پزشکیان، رئیس‌ جمهور ایران خواهد بود و اعضای آن شامل رؤسای سه قوه، فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و وزارتخانه ‌های مرتبط می‌ باشند.