ایران پس از درگیری با اسرائیل شورای جدید دفاعی تشکیل می ‌دهد
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی می ‌گوید که نهاد جدید دفاعی برنامه‌ های دفاعی را بررسی کرده و توانایی ‌های نیروهای مسلح را تقویت خواهد کرد
4 اوت 2025

به گزارش رسانه‌ های دولتی ایران، شورای عالی امنیت ملی این کشور تأسیس شورای دفاع ملی را تصویب کرده است. این تصمیم پس از یک درگیری کوتاه با اسرائیل در ماه جون اتخاذ شد که به عنوان بزرگ ‌ترین چالش نظامی ایران از زمان جنگ دهه ۱۹۸۰ با عراق به شمار می ‌رود.

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در روز یکشنبه اعلام کرد: «نهاد جدید دفاعی برنامه ‌های دفاعی را بررسی کرده و توانمندی‌ های نیرو های مسلح ایران را به صورت متمرکز تقویت خواهد کرد.»

ریاست این شورا بر عهده مسعود پزشکیان، رئیس‌ جمهور ایران خواهد بود و اعضای آن شامل رؤسای سه قوه، فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و وزارتخانه ‌های مرتبط می‌ باشند.

در همین حال امیر حاتمی، فرمانده کل نیروهای مسلح ایران روز یکشنبه هشدار داد که تهدیدات اسرائیل همچنان ادامه دارد و نباید دست کم گرفته شود.

اسرائیل در تاریخ ۱۳ جون حملات بدون پیش ‌زمینه‌ای علیه ایران انجام داد که منجر به این درگیری کوتاه شد. ایران نیز با حملات تلافی ‌جویانه به اسرائیل پاسخ داد. آتش ‌بسی که توسط ایالات متحده اعلام شد، از تاریخ ۲۴ جون برقرار است.

