تیم آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی در نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا اوکراین صدای انفجارها را شنیده و دود را از یک محل نزدیک مشاهده کرده است. این نهاد نظارتی سازمان ملل اعلام کرد که گزارش ‌ها حاکی از حمله موشکی روسیه به کی‌یف است.

طبق بیانیه‌ای که روز شنبه توسط آژانس منتشر شد و به نقل از رافائل گروسی، رئیس این نهاد، آمده است: «تیم آژانس در نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا صدای انفجارها را شنیده و دود را از محلی نزدیک مشاهده کرده‌ اند، جایی که گفته می ‌شود یکی از تأسیسات کمکی این نیروگاه مورد حمله قرار گرفته است.»

مقامات نیروگاه زاپوریژیا به تیم آژانس اطلاع دادند که این تأسیسات، که در فاصله ۱۲۰۰ متری از محیط نیروگاه قرار دارد، از ساعت ۹ صبح به وقت محلی (۰۶:۰۰ به وقت گرینویچ) هدف گلوله ‌باران و حملات پهپادی قرار گرفته است. این زمان با لحظه‌ای که تیم آژانس فعالیت ‌های نظامی نزدیک را شنیده، مطابقت دارد.

در این بیانیه آمده است که دود از این منطقه تا بعد ازظهر همچنان قابل مشاهده بوده است.