جهان
2 دقیقه مطالعه
صدای انفجار ها شنیده شد و دود در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا اوکراین مشاهده گردید
این مطلب را آژانس بین ‌المللی انرژی اتمی اظهار داشت
صدای انفجار ها شنیده شد و دود در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا اوکراین مشاهده گردید
/ AP
3 اوت 2025

تیم آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی در نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا اوکراین صدای انفجارها را شنیده و دود را از یک محل نزدیک مشاهده کرده است. این نهاد نظارتی سازمان ملل اعلام کرد که گزارش ‌ها حاکی از حمله موشکی روسیه به کی‌یف است.

طبق بیانیه‌ای که روز شنبه توسط آژانس منتشر شد و به نقل از رافائل گروسی، رئیس این نهاد، آمده است: «تیم آژانس در نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا صدای انفجارها را شنیده و دود را از محلی نزدیک مشاهده کرده‌ اند، جایی که گفته می ‌شود یکی از تأسیسات کمکی این نیروگاه مورد حمله قرار گرفته است.»

مقامات نیروگاه زاپوریژیا به تیم آژانس اطلاع دادند که این تأسیسات، که در فاصله ۱۲۰۰ متری از محیط نیروگاه قرار دارد، از ساعت ۹ صبح به وقت محلی (۰۶:۰۰ به وقت گرینویچ) هدف گلوله ‌باران و حملات پهپادی قرار گرفته است. این زمان با لحظه‌ای که تیم آژانس فعالیت ‌های نظامی نزدیک را شنیده، مطابقت دارد.

در این بیانیه آمده است که دود از این منطقه تا بعد ازظهر همچنان قابل مشاهده بوده است.

recommended

این حادثه تازه ‌ترین مورد از سلسله رویدادهایی در هفته ‌ها و ماه ‌های اخیر است که خطرات ایمنی هسته‌ای را در میان درگیری ‌های نظامی در نیروگاه زاپوریژیا برجسته می‌ کند.

گروسی در این بیانیه تأکید کرد: «هرگونه حمله در نزدیکی یک نیروگاه هسته‌ای – صرف نظر از هدف مورد نظر – خطرات بالقوه‌ای برای ایمنی هسته‌ای ایجاد می ‌کند و باید از آن اجتناب شود. بار دیگر، من خواستار حداکثر خویشتن‌ داری نظامی در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای هستم تا از خطر مداوم یک حادثه هسته‌ای جلوگیری شود.»

بعداً، روسیه بامداد یکشنبه حمله موشکی به کی‌یف انجام داد. اداره نظامی پایتخت اوکراین این خبر را در پیام‌ رسان تلگرام اعلام کرد.

شاهدان صدای انفجار بلندی را که شهر را اندکی پس از نیمه ‌شب یکشنبه لرزاند، شنیدند.

دریابید
اظهار خشنودی سودان از میانجیگری تورکیه
تلاش های تورکیه در راستای تامین عدالت جهانی
اتحادیه اروپا: جاسوسان در بروکسل بیداد می کنند
پوشانده شدن سطح دریای جمنا در دهلی نو با کف زهری
«من فقط می خواستم بمیرم»
چگونه ایران یهودیان تجرید شده ازاجتماع را به صفت جاسوس در اسرائیل استخدام کرد
زندان آلاباما از زبان زندانیان
آیا ترامپ یک توسعه طلب است؟
چرا اقتصاد جرمنی که زمانی قدرتمند بود در دنیای در حال تغییر با مشکل مواجه است؟
عایشه نور ازگی ایگی
تاریخ 7 اکتوبر و جنگ اسرائیل- فلسطین
ایران و ترامپ
گرم شدن کره زمین
تورکیه در بخش پهپاد پیشتاز شد
جنگ نسل کشی اسرائیل پس از مسلمانان مسیحیان را در کام خود فرو می‌کشد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us