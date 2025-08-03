تیم آژانس بین المللی انرژی اتمی در نیروگاه هستهای زاپوریژیا اوکراین صدای انفجارها را شنیده و دود را از یک محل نزدیک مشاهده کرده است. این نهاد نظارتی سازمان ملل اعلام کرد که گزارش ها حاکی از حمله موشکی روسیه به کییف است.
طبق بیانیهای که روز شنبه توسط آژانس منتشر شد و به نقل از رافائل گروسی، رئیس این نهاد، آمده است: «تیم آژانس در نیروگاه هستهای زاپوریژیا صدای انفجارها را شنیده و دود را از محلی نزدیک مشاهده کرده اند، جایی که گفته می شود یکی از تأسیسات کمکی این نیروگاه مورد حمله قرار گرفته است.»
مقامات نیروگاه زاپوریژیا به تیم آژانس اطلاع دادند که این تأسیسات، که در فاصله ۱۲۰۰ متری از محیط نیروگاه قرار دارد، از ساعت ۹ صبح به وقت محلی (۰۶:۰۰ به وقت گرینویچ) هدف گلوله باران و حملات پهپادی قرار گرفته است. این زمان با لحظهای که تیم آژانس فعالیت های نظامی نزدیک را شنیده، مطابقت دارد.
در این بیانیه آمده است که دود از این منطقه تا بعد ازظهر همچنان قابل مشاهده بوده است.
این حادثه تازه ترین مورد از سلسله رویدادهایی در هفته ها و ماه های اخیر است که خطرات ایمنی هستهای را در میان درگیری های نظامی در نیروگاه زاپوریژیا برجسته می کند.
گروسی در این بیانیه تأکید کرد: «هرگونه حمله در نزدیکی یک نیروگاه هستهای – صرف نظر از هدف مورد نظر – خطرات بالقوهای برای ایمنی هستهای ایجاد می کند و باید از آن اجتناب شود. بار دیگر، من خواستار حداکثر خویشتن داری نظامی در نزدیکی تأسیسات هستهای هستم تا از خطر مداوم یک حادثه هستهای جلوگیری شود.»
بعداً، روسیه بامداد یکشنبه حمله موشکی به کییف انجام داد. اداره نظامی پایتخت اوکراین این خبر را در پیام رسان تلگرام اعلام کرد.
شاهدان صدای انفجار بلندی را که شهر را اندکی پس از نیمه شب یکشنبه لرزاند، شنیدند.