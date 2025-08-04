ΤΟΥΡΚΙΑ
2 λεπτά ανάγνωσης
Χορηγήθηκε η τουρκοκυπριακή υπηκοότητα στον νομπελίστα Αζίζ Σαντζάρ
Ο Σαντζάρ, τακτικός επισκέπτης της ΤΔΒΚ και ένθερμος υποστηρικτής της αναγνώρισης της, αναμένεται να ενισχύσει το επιστημονικό και πολιτιστικό προφίλ της χώρας.
Ο επιστήμονας Αζίζ Σαντζάρ τιμήθηκε με Νόμπελ Χημείας το 2015 για τη χαρτογράφηση των μηχανισμών επιδιόρθωσης του DNA. / Φωτογραφία: TRT AVAZ / Others
4 Αύγουστος 2025

Χορηγήθηκε η υπηκοότητα της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) στον βραβευμένο με Νόμπελ Τουρκοαμερικανό επιστήμονα, Αζίζ Σαντζάρ, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση.

Η απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΤΔΒΚ, αναφέρει ότι ο Σαντζάρ θα συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και του πολιτισμού, καθώς και στην διεθνή προώθηση της υπόθεσης των Τουρκοκυπρίων.

Ο Σαντζάρ, τακτικός επισκέπτης του νησιού και μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας Συνθετικής Βιολογίας του Πανεπιστημίου Εγγύς Ανατολής, εκφράζει εδώ και καιρό την υποστήριξη του για την αναγνώριση της ΤΔΒΚ.

«Η ΤΔΒΚ πρέπει να αναγνωριστεί»

Το 2022, λίγο μετά την έκκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για παγκόσμια αναγνώριση, ο Σαντζάρ ανέβασε φωτογραφία στο διαδίκτυο φορώντας ένα μπλουζάκι που έγραφε «Η ΤΔΒΚ Πρέπει να Αναγνωριστεί».

Οι δεσμοί του με το νησί ενισχύθηκαν μέσω των στενών του σχέσεων με τον Τουρκοκύπριο Πρόεδρο, Ερσίν Τατάρ, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας του με την καθηγήτρια Νεντιμέ Σερακιντζί, νυν σύμβουλο του Προέδρου για θέματα υγείας.

Επαναστατική ανακάλυψη στην επιδιόρθωση του DNA

Τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ Χημείας το 2015 για την επαναστατική του ανακάλυψη στην επιδιόρθωση του DNA.

Έγινε γνωστός για τη χαρτογράφηση των μηχανισμών με τους οποίους τα κύτταρα επιδιορθώνουν το κατεστραμμένο DNA, μια ανακάλυψη καθοριστικής σημασίας για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι ζωντανοί οργανισμοί διατηρούν τη γενετική τους ακεραιότητα.

Το έργο του αποκάλυψε πώς τα κύτταρα διορθώνουν τις βλάβες του DNA που προκαλούνται από καθημερινούς παράγοντες, όπως η ηλιακή ακτινοβολία και οι τοξίνες, ανοίγοντας τον δρόμο για πρόοδο στη θεραπεία του καρκίνου, τη γενετική έρευνα και την εξατομικευμένη ιατρική.

