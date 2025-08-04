Χορηγήθηκε η υπηκοότητα της Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου (ΤΔΒΚ) στον βραβευμένο με Νόμπελ Τουρκοαμερικανό επιστήμονα, Αζίζ Σαντζάρ, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η κυβέρνηση.

Η απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΤΔΒΚ, αναφέρει ότι ο Σαντζάρ θα συμβάλει στην ανάπτυξη της χώρας στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας και του πολιτισμού, καθώς και στην διεθνή προώθηση της υπόθεσης των Τουρκοκυπρίων.

Ο Σαντζάρ, τακτικός επισκέπτης του νησιού και μέλος του επιστημονικού συμβουλίου του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας Συνθετικής Βιολογίας του Πανεπιστημίου Εγγύς Ανατολής, εκφράζει εδώ και καιρό την υποστήριξη του για την αναγνώριση της ΤΔΒΚ.

«Η ΤΔΒΚ πρέπει να αναγνωριστεί»

Το 2022, λίγο μετά την έκκληση του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών για παγκόσμια αναγνώριση, ο Σαντζάρ ανέβασε φωτογραφία στο διαδίκτυο φορώντας ένα μπλουζάκι που έγραφε «Η ΤΔΒΚ Πρέπει να Αναγνωριστεί».

Οι δεσμοί του με το νησί ενισχύθηκαν μέσω των στενών του σχέσεων με τον Τουρκοκύπριο Πρόεδρο, Ερσίν Τατάρ, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας του με την καθηγήτρια Νεντιμέ Σερακιντζί, νυν σύμβουλο του Προέδρου για θέματα υγείας.