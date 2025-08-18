Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έκανε την πρώτη του ανάρτηση στο NEXT Sosyal, την ταχέως αναπτυσσόμενη εγχώρια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης της χώρας.

Παραθέτοντας τον στίχο «Ένα λουλούδι φύτρωσε ανάμεσα σε τσιμεντένιους τοίχους» από το ποίημα του Ερντέμ Μπαγιαζίτ με τίτλο «Για σένα, για μένα, για την πατρίδα μου και για τους ανθρώπους της χώρας μου», ο Ερντογάν ρώτησε τη Δευτέρα τους ακολούθους του αν είναι έτοιμοι.

Το μήνυμα του συνοδεύεται από το hashtag «Ξεκινάμε» και emojis με την τουρκική σημαία, τη Γη και έναν πύραυλο.

Τι είναι το Next Sosyal;

Η ανάρτηση ήρθε καθώς το NEXT Sosyal, που αναπτύχθηκε υπό την ηγεσία του Ιδρύματος Türkiye Technology Team (T3), ξεπέρασε τους ένα εκατομμύριο χρήστες.