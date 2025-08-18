ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ο Ερντογάν άνοιξε λογαριασμό στη νέα πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης της Τουρκίας, το NEXT Sosyal
Η πρώτη ανάρτηση του Ερντογάν έρχεται καθώς το NEXT Sosyal ξεπερνά τους ένα εκατομμύριο χρήστες και ανεβαίνει στην κορυφή της κατάταξης στα app stores.
Η τουρκική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, Next Sosyal, ξεπέρασε τους 1 εκατομμύριο χρήστες. / AA
18 Αύγουστος 2025

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, έκανε την πρώτη του ανάρτηση στο NEXT Sosyal, την ταχέως αναπτυσσόμενη εγχώρια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης της χώρας.

Παραθέτοντας τον στίχο «Ένα λουλούδι φύτρωσε ανάμεσα σε τσιμεντένιους τοίχους» από το ποίημα του Ερντέμ Μπαγιαζίτ με τίτλο «Για σένα, για μένα, για την πατρίδα μου και για τους ανθρώπους της χώρας μου», ο Ερντογάν ρώτησε τη Δευτέρα τους ακολούθους του αν είναι έτοιμοι.

Το μήνυμα του συνοδεύεται από το hashtag «Ξεκινάμε» και emojis με την τουρκική σημαία, τη Γη και έναν πύραυλο.

Τι είναι το Next Sosyal;

Η ανάρτηση ήρθε καθώς το NEXT Sosyal, που αναπτύχθηκε υπό την ηγεσία του Ιδρύματος Türkiye Technology Team (T3), ξεπέρασε τους ένα εκατομμύριο χρήστες.

Ο Σελτσούκ Μπαϊρακτάρ, επικεφαλής του Εκτελεστικού Συμβουλίου του TEKNOFEST και του Συμβουλίου Επιτρόπων του Ιδρύματος T3, ανακοίνωσε το ορόσημο το Σάββατο.

Το NEXT Sosyal που προβάλλεται ως μια «καθαρή και ασφαλής» εναλλακτική λύση στις παγκόσμιες πλατφόρμες, ανέβηκε γρήγορα στην κορυφή των καταστημάτων εφαρμογών για κινητές συσκευές, καταλαμβάνοντας πρόσφατα την πρώτη θέση ως η πιο δημοφιλής δωρεάν εφαρμογή της κατηγορίας «κοινωνικά δίκτυα».

Από την κυκλοφορία της έκδοσης beta, η πλατφόρμα επεκτάθηκε ραγδαία, προσφέροντας έναν χώρο στους χρήστες να μοιράζονται σκέψεις και περιεχόμενο για ειδήσεις, τεχνολογία, lifestyle και τρέχοντα γεγονότα.

Η στήριξη του Προέδρου της Δημοκρατίας σηματοδοτεί μια συμβολική ώθηση για το NEXT Sosyal, ενισχύοντας την προσπάθεια της Τουρκίας να προωθήσει τις ψηφιακές πλατφόρμες που έχουν αναπτυχθεί εγχώρια.

