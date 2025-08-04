Το ανώτατο όργανο ασφαλείας του Ιράν ενέκρινε τη σύσταση ενός Εθνικού Συμβουλίου Άμυνας, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, μετά από μια σύντομη σύγκρουση με το Ισραήλ τον Ιούνιο, η οποία αποτέλεσε τη σοβαρότερη στρατιωτική πρόκληση για τη χώρα από τον πόλεμο με το Ιράκ τη δεκαετία του 1980.

«Ο νέος αμυντικός φορέας θα επανεξετάσει τα αμυντικά σχέδια και θα ενισχύσει τις δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν με συγκεντρωτικό τρόπο», μετέδωσαν την Κυριακή τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τη Γραμματεία του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Επικεφαλής του συμβουλίου άμυνας θα είναι ο Ιρανός Πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, και θα αποτελείται από τους επικεφαλής των τριών κλάδων της κυβέρνησης, ανώτατους διοικητές των ενόπλων δυνάμεων και τους αρμόδιους υπουργούς.