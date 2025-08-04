ΚΟΣΜΟΣ
1 λεπτά ανάγνωσης
Το Ιράν συστήνει νέο συμβούλιο άμυνας μετά τη σύγκρουση με το Ισραήλ
Η Γραμματεία του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας αναφέρει ότι ο νέος αμυντικός φορέας θα επανεξετάσει τα αμυντικά σχέδια και θα ενισχύσει τις δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων.
Το Ιράν συστήνει νέο συμβούλιο άμυνας μετά τη σύγκρουση με το Ισραήλ
Το Ιράν συστήνει Εθνικό Συμβούλιο Άμυνας επικεφαλής του οποίου θα είναι ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν. / Reuters
4 Αύγουστος 2025

Το ανώτατο όργανο ασφαλείας του Ιράν ενέκρινε τη σύσταση ενός Εθνικού Συμβουλίου Άμυνας, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, μετά από μια σύντομη σύγκρουση με το Ισραήλ τον Ιούνιο, η οποία αποτέλεσε τη σοβαρότερη στρατιωτική πρόκληση για τη χώρα από τον πόλεμο με το Ιράκ τη δεκαετία του 1980.

«Ο νέος αμυντικός φορέας θα επανεξετάσει τα αμυντικά σχέδια και θα ενισχύσει τις δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν με συγκεντρωτικό τρόπο», μετέδωσαν την Κυριακή τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τη Γραμματεία του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

Επικεφαλής του συμβουλίου άμυνας θα είναι ο Ιρανός Πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, και θα αποτελείται από τους επικεφαλής των τριών κλάδων της κυβέρνησης, ανώτατους διοικητές των ενόπλων δυνάμεων και τους αρμόδιους υπουργούς.

recommended

Την Κυριακή, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Αμίρ Χαταμί, προειδοποίησε ότι οι απειλές από το Ισραήλ παραμένουν και δεν πρέπει να υποτιμώνται.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε απρόκλητες επιθέσεις κατά του Ιράν στις 13 Ιουνίου, που πυροδότησε τη σύγκρουση σύντομης διάρκειας.

Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις-αντίποινα κατά του Ισραήλ. Η κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκεται σε ισχύ από τις 24 Ιουνίου.

Ανακάλυψε
Πώς η Τουρκία προσπέρασε την Κίνα και τις ΗΠΑ και έγινε ηγέτιδα στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη
Θησαυροί του Γκιομπεκλί Τεπέ στο Κολοσσαίο της Ρώμης
Η Ελβετία απελευθέρωσε και απέλασε τον Αμερικανό δημοσιογράφο Παλαιστινιακής καταγωγής Αμπουνίμαχ
Ανοιχτή επιστολή 1.000 επιστημόνων για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα
Η σημασία της 7ης Οκτωβρίου στην Ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση
Παλαιστίνιος γιατρός πέθανε σε ισραηλινή φυλακή αφού αρνήθηκε να φύγει από τη Γάζα
Αναδρομή στη σιωνιστική τρομοκρατία που οδήγησε στη δημιουργία του Ισραήλ
Νέα εποχή στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου
Η προσπάθεια του Νετανιάχου να αναμορφώσει την ισραηλινή δικαιοσύνη
Γιατί το Ισραήλ δεν έχει σύνταγμα
Πως η Ρωσία και το Πακιστάν παρακάμπτουν τις κυρώσεις;
Αλ Μπιρούνι: Η «Παγκόσμια Ιδιοφυΐα» της Χρυσής Εποχής του Ισλάμ
Από την ακμή στη χρεοκοπία: 5 μάρκες που βρέθηκαν εκτός αγοράς
Ο Κίνδυνος Μεγασεισμού στην Ιαπωνία
Οι Γάτες Κυβερνούν τον Κόσμο
Ρίξε μια ματιά στο TRT Global. Πες μας τη γνώμη σου!
Contact us