Το ανώτατο όργανο ασφαλείας του Ιράν ενέκρινε τη σύσταση ενός Εθνικού Συμβουλίου Άμυνας, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, μετά από μια σύντομη σύγκρουση με το Ισραήλ τον Ιούνιο, η οποία αποτέλεσε τη σοβαρότερη στρατιωτική πρόκληση για τη χώρα από τον πόλεμο με το Ιράκ τη δεκαετία του 1980.
«Ο νέος αμυντικός φορέας θα επανεξετάσει τα αμυντικά σχέδια και θα ενισχύσει τις δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν με συγκεντρωτικό τρόπο», μετέδωσαν την Κυριακή τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τη Γραμματεία του Ανώτατου Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας.
Επικεφαλής του συμβουλίου άμυνας θα είναι ο Ιρανός Πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, και θα αποτελείται από τους επικεφαλής των τριών κλάδων της κυβέρνησης, ανώτατους διοικητές των ενόπλων δυνάμεων και τους αρμόδιους υπουργούς.
Την Κυριακή, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Αμίρ Χαταμί, προειδοποίησε ότι οι απειλές από το Ισραήλ παραμένουν και δεν πρέπει να υποτιμώνται.
Το Ισραήλ εξαπέλυσε απρόκλητες επιθέσεις κατά του Ιράν στις 13 Ιουνίου, που πυροδότησε τη σύγκρουση σύντομης διάρκειας.
Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις-αντίποινα κατά του Ισραήλ. Η κατάπαυση του πυρός που ανακοινώθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βρίσκεται σε ισχύ από τις 24 Ιουνίου.